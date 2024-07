Urlaub in Thailand: Land führt neue Regel ein – Touristen schauen ganz genau hin

Gute Nachrichten für diejenigen, die gerne und oft Urlaub in Thailand machen. Das Land plant, den Tourismus weiter anzukurbeln und erlässt deswegen eine neue Regel. Bald wird der Urlaub in das wunderschöne Reiseziel noch einfacher.

In Thailand wurde nämlich jetzt beschlossen, dass man ab sofort die Einreisebestimmungen lockert. Bisher konnte man sich bei einem Urlaub in Thailand nur 30 Tage visumfrei im Land aufhalten. Es gab zwar die Option, das Visum zu verlängern, jedoch musste man in diesem Fall die Verlängerung vor Ort beantragen.

Urlaub in Thailand: Neue Einreisebestimmung

Jetzt wurde jedoch eine neue Regel eingeführt. Touristen aus 93 verschiedenen Ländern, inklusive Deutschland, können sich ab jetzt länger visumfrei in Thailand aufhalten. Wenn man Urlaub in Thailand macht, kann man in Zukunft 60 Tage visumfrei im Land bleiben, wie das Nachrichtenportal „Watson“ berichtet.

Diejenigen, die gerne Urlaub in Thailand machen, können ihre Reise also in Zukunft doppelt so lange planen wie vorher. Aber auch für die sogenannten digitalen Nomaden gibt es gute Nachrichten. Bei den digitalen Nomaden handelt es sich um Personen, die von ihrem Laptop aus arbeiten, während sie sich im Ausland befinden. Gerade Thailand ist unglaublich bekannt dafür, dass hier sehr viele Leute Homeoffice am Strand machen.

Neues Visum ermöglicht 180 Tage Aufenthalt

Eine weitere Regel führt das neue Visum „Destination Thailand Visa (DTV)“ ein. Das Mehrfachvisum ermöglicht einem den Aufenthalt von bis zu 180 Tagen in Thailand und man kann dieses sogar um weitere 180 Tage verlängern. Das Visum ist fünf Jahre lang gültig und kostet nur 250 Euro. Dies ermöglicht, den Urlaub in Thailand mit der Arbeit zu verbinden.

Die Einreisebestimmungen wurden gelockert, da die thailändische Regierung beabsichtigt, den Tourismus anzukurbeln. Denn dieser ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor in dem Land, weswegen die Regierung daran arbeitet, Thailand für Urlauber so attraktiv wie möglich zu machen.