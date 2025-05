Urlaub auf Gran Canaria: Insel verschärft die Regeln – Touristen droht 3.000 Euro Bußgeld

Du hast einen Urlaub auf Gran Canaria geplant? Dann solltest du jetzt wachsam sein, denn die Reise kann schnell zum teuren Vergnügen werden. Der Grund: Die beliebte spanische Urlaubsinsel hat seine Regeln verschärft.

Wer davon nichts mitbekommt und gegen sie verstößt, muss mit heftigen Bußgeldern rechnen. Im Zweifel bist du dann mal eben bis zu 3.000 Euro los. Eine Summe, mit der du dir gar einen zweiten Urlaub auf Gran Canaria gönnen könntest. Deshalb solltest du die neuen Regeln unbedingt kennen.

Urlaub auf Gran Canaria: Diese Regeln wurden verschärft

Die Liste der Regeln bei einem Urlaub auf Gran Canaria ist lang. Nach Angaben von „Canary Weekly“ sind diese Dinge jetzt alleine an der Küste von Agaete verboten:

sexueller Aktivitäten im Wasser, in Badegebieten oder anderen öffentlichen „maritim-terrestrischen Bereichen“

Rauchen

Abspielen von Musik auf Sonnenliegen und an Zugangspunkten

Kochen

Nutzung von Sonnenschirmen

Campen und Zelten an Stränden oder in Buchten

Reservieren von Liegen

Blockieren von Zugangswegen und Gehwegen

Unsachgemäße Nutzung öffentlicher Duschen und Fußwaschstationen

Waschen mit Seife, Gel oder Shampoo

Verschwendung von Wasser

Sammeln von Muscheln im gesamten Badegebiet, einschließlich der Felsformationen

Umwenden und Umlegen von Steinen

Angeln mit der Angel in und um 150 Meter von Badezonen sowie in der Nähe von Tauchern

Bei einem leichten Verstoß musst du mit einem Bußgeld von 30 bis 750 Euro zu rechnen. Schwere Verstöße kosten 751 bis 1.500 Euro und sehr schwere bis zu 3.000 Euro. Doch was kann man während eines Urlaubs auf Gran Canaria an der Küste von Agaete eigentlich noch machen, ohne sich vor einem Bußgeld zu fürchten?

DAS ist an der Küste von Agaete erlaubt

Nicht verboten ist das Nacktbaden an der Küste von Agaete. Ausgenommen sind lediglich die Strände El Risco, Las Nieves und Las Salinas. Doch wie sieht es eigentlich bei einem Urlaub auf Gran Canaria mit Hund aus?

Haustiere im öffentlichen Wasser- und Landbereich sind erlaubt, sofern sie an der Leine geführt werden. Schwimmen dürfen sie am Strand Las Nieves, in den Naturpools von Las Salinas und am Strand El Risco aber nicht.