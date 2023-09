Geld zurück nach dem Urlaub? Touristen können hier richtig absahnen

Ein Urlaub wird für viele Menschen immer kostspieliger. Die Preise für Flüge, Hotel oder Restaurantbesuche steigen immer weiter an. Auch vor Ort lassen Touristen oftmals viel Geld, doch zumindest einen Teil können sie sich zurückholen.

Es gibt zwei Sorten von Urlaubern: welche, die den Koffer bis zum Limit vollpacken und welche, die noch etwas Platz für Souvenirs und andere Mitbringsel lassen. In einigen Urlaubsorten ist Shoppen deutlich günstiger als in Deutschland, doch wusstest du, dass du sogar die Möglichkeit hast, noch Geld zurückzubekommen?

SO sparst du im Urlaub richtig Geld

Die erste Voraussetzung ist, dass du einen Urlaub außerhalb der EU gebucht hast. Denn in vielen Ländern außerhalb der EU ist es möglich, steuerfrei einkaufen zu gehen. Du zahlst im Geschäft wie gewohnt den vollen Preis für deine Jeans, dein neues Handy oder die Tasche. Anschließend bittest du beim Verkäufer um ein Rückerstattungsformular. Für den Händler besteht übrigens keine Verpflichtung, dir ein solches Dokument auszuhändigen, deshalb ist beharrliche Freundlichkeit angebracht.

Wichtig ist, das Dokument stempeln zu lassen. Wenn du Glück hast, erstattet dir das Geschäft die Steuer direkt zurück. Doch in den meisten Fällen musst du den etwas komplizierteren Weg gehen, nämlich am Flughafen oder an der Grenze. Auch hier gilt es einiges zu beachten, sonst war der Aufwand zuvor umsonst.

Die Ware muss sich nämlich in der Originalverpackung befinden. Zusammen mit dem Rückerstattungsformular und dem Reisepass muss der Käufer am Flughafen beim Zoll vortreten. Die Mitarbeiter händigen dir eine Ausfuhrbestätigung aus, doch damit ist die Arbeit noch nicht erledigt. Der nächste Gang ist der zum Geldwechsel- oder Tax-Refund-Schalter am Flughafen. Dort erhältst du endlich das Geld für deine Mehrwertsteuer abzüglich einer Servicegebühr.

Aufgepasst! Ansonsten war alles umsonst

Hier noch ein paar Stolperfallen, die es bei der Steuerrückerstattung im Urlaub dringend zu beachten gilt. Oftmals musst du in vielen Ländern einen bestimmten Mindestumsatz erreichen, damit du überhaupt einen Anspruch hast. Wie hoch der jeweils ist, solltest du vorab in Erfahrung bringen. Wie hoch die Mehrwertsteuer im Ausland ausfällt, ist ebenfalls sehr unterschiedlich. In Norwegen liegt der Normalsteuersatz beispielsweise bei 25 Prozent, während es in der Schweiz nur 7,7 Prozent sind.

Noch mehr News:

Ebenfalls nicht außer Acht zu lassen, sind die deutschen Einfuhr- und Zollbestimmungen. Sind die Zollgebühren höher als deine Einsparungen beim Einkauf, geht die Schnäppchen-Rechnung nicht auf. Ein Warenwert von bis zu 430,00 Euro ist bei Flug- und Seereisen frei, danach schlägt der Zoll zu.