Urlaub in Frankreich: Neues Verbot trifft zahlreiche Touristen – damit ist jetzt Schluss

Die Sommerferien stehen kurz vor der Tür und damit auch für die meisten deutschen Familien der jährliche Urlaub. Wer allerdings nicht in der Bundesrepublik bleibt, sondern in einem anderen Land auf große Reise geht, sollte sich im Vorhinein mit den dort bestehenden Gesetzen und Regeln vertraut machen.

Auch wenn du schon oft in einem anderen Land Urlaub gemacht hast – die Gesetze können sich immer ändern. So nun auch in Frankreich, wo gerade ein neues Gesetz verkündet wurde. Touristen müssen aufpassen, sonst droht ihnen ein heftiges Bußgeld.

Urlaub: Neues Gesetz in Frankreich

Wer in diesem Jahr nach Frankreich in den Urlaub fährt, muss aufpassen. Besonders eine Personengruppe ist von dem Verbot betroffen. Denn die französische Regierung hat ein neues Gesetz verkündet, wodurch an öffentlichen Orten wie Parks, Bushaltestellen oder vor Schulen nicht mehr geraucht werden darf. Gesundheitsministerin Catherine Vautrin weist in einem Interview mit der Zeitung „Ouest-France“ insbesondere auf die Gefahren für Kinder hin. „An Orten, an denen sich Kinder aufhalten, muss der Tabak verschwinden“. Die Freiheit zu rauchen „endet dort, wo das Recht der Kinder auf saubere Luft beginnt“.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Schon ab Juli soll das Verbot an allen öffentlichen Orten, an denen auch Kinder sich aufhalten, gelten. Darunter fallen unter anderem Strände, Parks, die Umgebung von Schulen, Bushaltestellen oder auch Sportanlagen. In Außenbereichen von Gaststätten ist das Qualmen allerdings noch erlaubt. Wer an einem verbotenen Ort beim Rauchen erwischt wird, muss mit einem Bußgeld von bis zu 135 Euro rechnen!

E-Zigaretten sind von dem Verbot ausgenommen, allerdings plane die Ministerin gerade, den erlaubten Nikotingehalt und die Anzahl der erlaubten Geschmacksrichtungen in E-Zigaretten einzuschränken.

Mehr News:

Jährlich 143.000 Tote durch Tabakkonsum

Jährlich sterben in Frankreich rund 75.000 Menschen durch den Tabakkonsum. Laut einer Schätzung von „Statista“ sind es in Deutschland sogar unfassbare 143.000 Menschen und weltweit über 7,6 Millionen Menschen, die jährlich an den Folgen des Rauchens sterben. Das angekündigte Rauchverbot in Frankreich, an das sich auch Urlauber halten müssen, ist Teil einer Regierungskampagne gegen den Tabakkonsum.