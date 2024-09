Urlaub: Maut-Änderung in beliebtem Nachbarland – es kann teuer werden!

Wer oft Urlaub in Frankreich macht, ist es gewohnt, dass man beim Befahren der Autobahn eine Maut zahlen muss. Jedoch wurde jetzt eine Änderung eingeführt, die man besser beachten sollte, sonst kann es sehr schnell richtig teuer werden.

Bisher war es im Urlaub in Frankreich üblich, dass man an einer Mautstation anhalten musste, um ein Ticket zu ziehen und die entsprechende Gebühr zu zahlen. Die Höhe der Maut richtet sich nach der gefahrenen Strecke, wie der „ADAC“ berichtet.

Urlaub in Frankreich: Neues System soll Wartezeiten verkürzen

Dies wird sich jedoch in Zukunft ändern, denn die komplette Mautbezahlung in Frankreich soll auf ein digitales System umgestellt werden. Dadurch sollen insbesondere die Wartezeiten im Urlaub verkürzt werden. Das neue System heißt „Free-Flow-Maut“ oder auf Französisch „péage en flux libre“.

Bisher wurde das neue System noch nicht überall eingeführt, sondern nur auf ausgewählten Strecken in Frankreich. Im Urlaub in Frankreich sollte man das digitale System auf folgenden Autobahnen beachten:

A4: Saarbrücken – Metz, Ausfahrt Nr. 36 Boulay

A13/A14: Paris – Caen (teilweise)

A79: Montmarault – Digoin

Wenn man Urlaub in Frankreich macht, dann befährt man oft die Touristenrouten A7 („Autoroute du Soleil“) von Lyon durch das Rhônetal nach Marseille und die A8 („La Provençale“) von Fréjus nach Marseille an der Côte d’Azur. Wann auf diesen Autobahnen das neue System eingeführt wird, ist unklar, wie der „ADAC“ berichtet.

72 Stunden Zeit, um zu zahlen

Bei dem Free-Flow-System muss man nicht mehr an einer Mautstation halten, denn die Fahrzeuge werden elektronisch gescannt und die Kennzeichen automatisch erfasst. Jedoch sollte man im Urlaub in Frankreich besser aufpassen, denn um die Bezahlung muss man sich selbstständig kümmern. Dafür hat man auch nicht ewig Zeit, sondern nur 72 Stunden. Wer die anfallende Maut nicht in diesem Zeitraum bezahlt, muss im schlimmsten Fall sogar mit einer Strafe von bis zu 375 Euro rechnen.

Im Urlaub in Frankreich sollte man also besser das neue System für die Maut beachten. Um die Gebühr zu bezahlen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum Beispiel kann man online mit der Kreditkarte zahlen, der ADAC Mautbox oder bar am Automaten an der nächsten Raststätte bzw. im Tabakladen.