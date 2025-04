Urlaub: Reisende warten am Flughafen – dann wird’s eklig

Auf dem Weg in den Urlaub führt es viele Millionen Reisende meist über den nächsten Flughafen. Manchmal wird noch ein Umstieg an einem anderen Airport in einem anderen Land fällig, bis das Ziel erreicht ist. In kurzer Zeit kommt man so mit ziemlich vielen Menschen in Kontakt – und auch mit Oberflächen… angefangen bei der Sitzbank im Wartebereich des Flughafens.

Und was nun über diese Sitze herausgekommen ist, dürfte sicherlich jeden Urlauber ekeln.

Urlauber sitzen am Flughafen – und wissen es nicht

Der TikTok-Account „Howdirtyis“ hat sich zur Aufgabe gemacht, verschiedene Orte daraufhin zu testen, wie viele Bakterien und Co. dort leben. In einem aktuellen Video hat der TikToker die Sitzbänke im Flughafen News York LaGuardia Airport untersucht und dort Erschreckendes festgestellt.

Nach einem Abstrich konnte er dort zahlreiche Hautläuse auf dem Sitzpolster nachweisen. „Etwas, was man im Hinterkopf behalten sollte, wenn man dort ein kurzes Schläfchen machen möchte“, kommentiert er scherzhaft. Auf sein Video folgen sogleich zahlreiche Kommentare:

„Daran hab ich nie gedacht… oh Mann!“

„Das will ich gar nicht wissen.“

„Als Nächstes musst du ein Flugzeug untersuchen. Ich kriege bestimmt eine Panikattacke vor meinem nächsten Flug.“

Urlauber sollten am Flughafen aufpassen

Doch dürfte es viele auch nicht sonderlich überraschen, dass Flughafensitze nicht klinisch rein sind. „Ich habe über 20 Jahre in einem Flughafen gearbeitet. Ich brauche keinen Abstrich, um zu wissen, dass man nichts anfassen sollte“, kommentiert etwa ein scheinbarer Experte. Er rät dazu, die Hände in den Hosentaschen zu lassen.

Doch das ist natürlich nicht alles. Dr. Darin Detwiler gibt gegenüber „MailOnline“ den Tipp, das Reisende am besten immer Handdesinfektion oder Feuchttücher dabeihaben sollten. Anschnallgurte, Türgriffe und Co. sollten besser noch einmal selbst desinfiziert werden. Auch an Selbstbedienungstheken im Flughafen lauern viele Bakterien. Tische und Sitzgelegenheiten sollten deshalb vor dem Essen desinfiziert werden, von den Toilettenanlagen ganz zu schweigen.