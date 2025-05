Urlaub: Kurz vor der Sommersaison kommt es raus – Reisende sollten schnell handeln

Wenn im Sommer die Urlaubssaison so richtig startet, wächst die Vorfreude auf die eigene Reise mit jedem Tag. Letzte Details werden geplant, noch einmal alles gecheckt, dass auch keine Übernachtung vergessen wurde. Und dann kann es auch schon losgehen mit dem Koffer packen.

Doch Vorsicht! Du solltest dir jetzt ganz genau überlegen, wie du deine Habseligkeiten verstauen willst. Denn mit einer Methode kannst du dir viel Stress und Ärger im Urlaub ersparen.

Urlaub: Augen auf beim Gepäck!

Viele Menschen zieht es im Sommer raus in die Ferne. Da die wenigsten aber Lust auf lange und umständliche Bahn- oder Autofahrten haben, wählen sie lieber den entspannteren Weg und buchen sich einen Flug. Doch unterschätzen sie, wie stressig es am Flughafen werden kann. Warteschlangen beim Check-in, Probleme bei der Gepäckaufgabe, dann muss noch das richtige Gate gefunden werden und am Ende verspätet sich der Flug. Und wenn man angekommen ist, die böse Überraschung: Der Koffer ist nicht auffindbar!

Hier können sich Reisende jedoch mit einem einfachen Trick Herzklopfen und Angstschweiß sparen. Denn die Farbe des eigenen Koffers macht viel aus – einen Faktor, den Reisende nach Größe, Gewicht und Stabilität ihres Gepäckstücks oft vernachlässigen.

Urlaub: So findest du deinen Koffer schneller

Bei der Wahl einer ausgefallenen Farbe besteht vor allem ein Vorteil: Du erkennst den Koffer oder deine Tasche deutlich schneller auf dem Gepäckband. Da schwarz wohl die am häufigsten vertretende Farbe bei Gepäckstücken ist, wirst du mit einem schwarzen oder dunklen Koffer so deine Schwierigkeiten haben. Helle oder bunte Taschen stechen aus der Masse heraus. Mit einem auffälligen Gepäckstück sinkt zudem auch das Risiko der Verwechslung.

Alternativ zu einer schrillen Farbe können Reisende aber auch auf Anhänger, Bänder, Sticker oder andere Markierungen mit hohem Wiedererkennungswert setzen. Sollte das gute Stück dennoch unauffindbar bleiben, könnte es tatsächlich verloren gegangen sein. Dann solltest du dich umgehend an den Gepäckschalter begeben oder (online) bei der Airline nachhaken. Ein Ortungsgerät am Koffer kann in solchen Fällen auch sinnvoll sein.