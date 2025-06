Urlaub: Florenz und Valencia sind out – deutsche Touristen strömen jetzt hierhin

Der Sommer ist da und damit beginnt auch offiziell die von vielen heiß erwartete Urlaubs-Saison. Zahlreiche Touristen strömen dann wieder in Trendregionen wie Florenz (Italien) oder Valencia (Spanien). Doch in diesem Jahr sieht das anders aus.

Zahlreiche Menschen planen aktuell ihre Reise – wenn sie nicht sogar schon längst gebucht haben. Ganz oben auf der Liste steht bei vielen Florenz oder Valencia. Doch vergiss die beiden Orte. 2025 liegt eine ganz andere Stadt im Trend.

Urlaub: Diesen Ort musst du 2025 kennen

Wie eine von „booking.com“ in Auftrag gegebene Studie ergab, führt Bibione in Italien die Liste der weltweiten Reiseziele in diesem Sommer an. Bibione ist ein Ortsteil der Gemeinde San Michele al Tagliamento in der Metropole Venedig.

Schon seit 1960 ist Bibione als Badeort offiziell registriert. Heute gilt das rund 2.600 Einwohner zählende Ferienziel als einer der wichtigsten Urlaubsorte in Europa, wie der ADAC schreibt. Der Strand von Bibione ist rund 8 Kilometer lang und etwa 300 Meter breit. Besonders die Mischung aus warmem Klima, sonnigen Stränden und der guten italienischen Küche sorgt für die hohe Beliebtheit bei Touristen.

Urlaub: Auch diese Städte liegen aktuell im Trend

Aber nicht nur Bibione erfreut sich bei Urlaubern in diesem Jahr großer Beliebtheit. Direkt dahinter liegt Barcelona (Spanien). Die Stadt lockt unter anderem mit einer der beeindruckendsten Sehenswürdigkeiten Europas: der Sagrada Família.

Doch wer in Sachen Reisen im Trend sein will, muss gar nicht weit weg. Mit Hamburg (Platz 3) und Berlin (Platz 5) haben es gleich zwei deutsche Städte in die Top fünf geschafft. Auf dem vierten Rang liegt übrigens eine italienische Stadt: Rimini liegt ebenfalls bei uns Deutschen hoch im Kurs, wenn es ums Verreisen geht.