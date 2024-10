Urlaub in Herbstferien: Dahin reisen Deutsche am liebsten – ein Ziel wird dich überraschen

Der Herbst hat begonnen und die Sonnentage dürften in den kommenden Monaten eher spärlich ausfallen. Aber nicht für alle! Einige singen aus voller Kehle: „Weg vom Regen, der Sonne hinterher. Ejo was geht“, auf in den Urlaub. Gerade für Sparfüchse zahlt sich die Nebensaison aus: Schließlich sind die Sommer-Schulferien vorbei.

Ein weiterer Vorteil der Herbstferien: Reisende können sich auf mildes Wetter freuen. Doch Sparen hin oder her – zunächst muss geklärt werden, wohin die Reise gehen soll. Da stellt sich die Frage: Wohin zieht es die deutschen Reisenden eigentlich in erster Linie? Die Antwort überrascht – vor allem ein Land sorgt für Erstaunen.

Urlaub im Herbst: Das sind die Lieblingsstädte der Deutschen

Eine Städtereise? Oder doch lieber an den Strand? International oder national? Fliegen, Auto oder Zug? All diese Fragen und noch viele mehr stellen sich, bevor die Kreditkarte gezückt und der nächste Urlaub gebucht wird. Doch trotz aller Unklarheiten gibt es eine klare Präferenz, wie die deutschen Urlaubshungrigen ihre freie Zeit verbringen.

Wer den Autoschlüssel in die Hand nimmt, den Kofferraum vollpackt und losfährt, macht laut dem Ranking von booking.com vor allem in fünf deutschen Städten Urlaub. Auf Platz 5 liegt Norderney, gefolgt von Dresden (Platz 4) und München (Platz 3). Anscheinend können einige gar nicht genug von Wind und Wasser bekommen, denn auf Platz 2 landet Hamburg und Trommelwirbel: Berlin gewinnt.

In welches Land wird am liebsten gereist?

Und apropos deutsche Städte: In einem anderen Ranking spielt Deutschland eine herausragende Rolle. Aber was ist gemeint? Die Rede ist von den Top-5-Ländern der deutschen Reisenden im Herbst. Strand und Geschichte treffen sich auf Platz 5 – auch bekannt als Griechenland. Auf Platz vier folgt die Türkei, Platz drei geht an Spanien.

Nun die spannende Frage: Wer gewinnt den Pokal für das beliebteste Urlaubsland der Deutschen? So viel sei verraten – den zweiten Platz erobert das Land der Pizza und Pasta. Für alle, die es nicht sofort wissen: Es ist Italien. Und damit – wer hätte es gedacht – steht Deutschland ganz oben auf der Liste!

Verständlich, schließlich gibt’s nicht nur Brezln, auch das Bier ist in Deutschland nicht zu verachten. Und es gibt nicht nur kulinarische Leckerbissen – auch städtetechnisch ist Deutschland mehr als breit aufgestellt. In diesem Sinne: Koffer packen und schönen Urlaub!