Urlaub auf dem Campingplatz: Wenn du diesen Brief erhältst, ist schnelles Handeln gefragt!

Wer mit dem Camper in den Urlaub fährt, der muss sich genauso wie mit einem Auto an die Verkehrsregeln im jeweiligen Land halten. Deshalb sollte man sich vor jeder Fahrt ins Ausland über die dort geltenden Vorschriften informieren. Sonst erlebt man nachher auch abseits des Campingplatzes eine böse Überraschung.

So hat ein Fehler bei der letzten Italien-Reise nun eine Camping-Urlauberin eingeholt. Sie wusste gar nicht, wie ihr geschieht, als plötzlich ein Brief bei ihr ins Haus flatterte. Unser Partnerportal „MOIN“ hat zuerst über den unfassbaren Fall berichtet.

Nach Camping-Urlaub kommt die Rechnung

Als die Camperin das Schreiben in ihrem Briefkasten entdeckte und öffnete, fiel ihr bei dem Inhalt die Kinnlade herunter. Eine Inkassofirma hatte ihr mit einer monströsen Zahlungsaufforderung geschrieben. Dabei war der Grund allerdings eher banal.

So soll sie bei ihrem letzten Camping-Urlaub in Italien an einer Stelle mal zehn Kilometer pro Stunde zu schnell gefahren sein. Allerdings liegt das nun fast drei Jahre zurück. Damals war sie mit ihrem Wohnwagen in Borgo unterwegs, wie die Frau in einer Facebook-Gruppe berichtet. Einen Bußgeld-Bescheid habe sie allerdings nie bekommen. Aufgrund der langen Zeitspanne droht ihr nun eine heftige Gebühr.

Inkasso-Schreiben nach Camping-Urlaub

Was soll sie jetzt nur tun, fragt sich die Frau mit dem Schreiben in der Hand. Zahlen, raten ihr daraufhin einige Nutzer. Sonst könnte es noch schlimmer werden. „Wir haben gezahlt, waren mit dem Brief in unserer Polizeistation und die meinten, das wäre echt. Und je länger man wartet, desto teurer wird es“, will eine Nutzerin aus eigener Erfahrung wissen.

Wer nicht zahlt, könnte auch Probleme beim nächsten Aufenthalt in Italien bekommen, zum Beispiel an Mautstationen, wie „MOIN“ berichtet. Warum die Zahlungsaufforderung allerdings erst jetzt kommt? Schuld daran könnten womöglich Verzögerungen aufgrund behördlicher Absprachen zwischen Italien und Deutschland sein. Was Betroffene in solchen Fällen tun können, ihre Rechte und Pflichten hat unser Partnerportal „MOIN“ ausgearbeitet. Mehr dazu erfährst du >>hier in ihrem Artikel.