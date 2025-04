Urlaub: Fliegen bald unbezahlbar? Schock für Reisende! „Ticketpreise steigen“

Ein Urlaub ist für viele Touristen ein absolutes Muss. Während ihrer Reise lernen sie nicht nur neue Orte kennen, sondern auch neue Kulturen und Menschen. Auf diesen Luxus wollen sie nicht verzichten.

Ein Problem könnte es für Urlauber jetzt allerdings geben. Auf sie wartet nämlich ein echter Preisschock, was die Ticketpreise fürs Fliegen angeht.

Urlaub: Ticketpreise fürs Fliegen bald unbezahlbar?

Das Online-Reisemagazin „Travelbook“ hat mit Jens Bischof, CEO von Eurowings, gesprochen. Im Interview erklärte Bischof, dass er davon ausgeht, dass die Ticketpreise fürs Fliegen bald teurer werden. Wer Urlaub machen möchte, müsste dann also tiefer in die Tasche greifen.

Dass es voraussichtlich so kommen wird, liegt nach Angaben des Eurowings-Chefs an mehreren Aspekten. Zu ihnen zählen die Luftverkehrssteuer, die CO₂-Abgaben und die Luftsicherheitsgebühren.

Experte sicher: „Ticketpreise steigen“

Er erklärt im Interview mit „Travelbook“: „Die Ticketpreise dürften weiter steigen, wenn diese Kostenlawine in Deutschland nicht aufgehalten wird. Nur wenn die künftige Bundesregierung den galoppierenden Gebühren, Steuern und Standortkosten Einhalt gebietet, können Airlines weiter moderate Flugpreise anbieten.“

Hier mehr lesen:

Aktuell sieht er allerdings eine Gefahr für den Urlaub. Er geht nämlich davon aus, dass Fliegen für immer weniger Menschen erschwinglich sein wird. Diese Entwicklung bezeichnet er als „besorgniserregend“. Ob seine Prognose für die Zukunft so tatsächlich eintritt, bleibt vorerst allerdings abzuwarten. Was jetzt aber bereits feststeht: Mit einigen Geheimtipps kannst du in Sachen Urlaub ordentlich Geld sparen (>>> hier mehr lesen).