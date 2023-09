Urlaub in Berlin: Ist dieser Berghain-Trick nur ein Mythos?

Es gibt viele Gründe, Urlaub in Berlin zu machen. Die deutsche Hauptstadt ist reich an Kultur und Geschichte. Einige kommen wegen der Museen, andere wegen der Bauwerke und wieder andere wegen der Clubkultur.

Berühmte Clubs wie der Kit Kat Club oder das Berghain sind für viele der Grund, Urlaub in Berlin zu machen. Doch vor allem beim Berghain weiß man beim Antritt der Reise längst noch nicht, ob man auch wirklich in den Club hineinkommt. Schließlich ist der Laden für die besonders harten Türsteher bekannt. Entsprechend hartnäckig halten sich die Mythen darüber, wie man hineinkommt, berichtet unser Partnerportal „BERLIN LIVE“.

Urlaub in Berlin: Wie kommt man ins Berghain?

Denn wer sich im Internet auf die Suche begibt, wird zahlreiche Hinweise darauf finden, wie man sich denn verhalten sollte, um nach einigen Stunden in der Schlange das Berghain auch von innen sehen zu können. Die Tipps reichen laut „BERLIN LIVE“ von schwarzen Klamotten bis hin zu einem besonderen Verhalten in der Schlange. So sollte man nicht mit zu vielen Leuten da sein, oder zu viel reden.

Ein weiterer Mythos ist demnach, dass man den Türstehern nicht in die Augen schauen sollte, wie ein Berghain-Fan beim Online-Forum Reddit schrieb. Er habe mehrfach gehört, dass das die Chancen auf einen Besuch im weltbekannten Techno-Club schmälern würde.

Urlaub in Berlin: Augen-Trick ist nur ein Mythos

Die allermeisten anderen Berghain-Fans wollten von dieser Regel allerdings nichts wissen. Mit ironischen, aber auch ernst gemeinten Kommentaren verbannten sie dieses Gerücht über die harten Türsteher im Berghain schnell ins Reich der Mythen.

Mehr News lesen:

Nicht aber, ohne gleich ein paar neue Tipps zu geben, wie man sich denn in der Berghain-Schlange verhalten sollte. Wie diese lauten, erfährst du bei unserem Partnerportal „BERLIN LIVE“.