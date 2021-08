Urlaub auf Mallorca: Kleines Mädchen (3) stürzt bei Spaziergang in die Tiefe – Familienausflug wird zum Albtraum

Diesen Schock während ihres Urlaubs auf Mallorca wird eine deutsche Familie erstmal verdauen müssen.

Eigentlich waren die Urlauber vollkommen entspannt in der Altstadt von Palma unterwegs, als die Dreijährige plötzlich in den Erdboden einbrach.

Urlaub auf Mallorca: In Palma stürzte ein Mädchen in einen Schacht. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Hans Blossey

Urlaub auf Mallorca: Familie erlebt Albtraum

Laut der „Mallorca Zeitung“ ereignete sich der Vorfall am Mittwoch. Eine Familie (Vater mit drei Kindern) war während ihres Urlaubs auf Mallorca in der Altstadt von Palma unterwegs.

Das ist die Baleareninsel Mallorca:

Mallorca ist eine Insel im westlichen Mittelmeer, gehört zu Spanien

ist etwa 170 Kilometer vom Festland entfernt

Einwohner rund 923.000 Menschen (Stand 2020)

Hauptstadt der Insel heißt Palma, dort spricht man auch Katalanisch

Der eigene Dialekt der katalanischen Sprache, der auf der Insel gesprochen wird, heißt Mallorquinisch

größte Insel, die zu Spanien gehört

Sie schlenderten durch den Carrer Portella, als das dreijährige Mädchen plötzlich in einen Versorgungsschacht stürzte. Eine gusseiserne Abdeckungen hatte unter dem geringen Gewicht des Mädchens nachgegeben.

Urlaub auf Mallorca: Mädchen bei Zwischenfall verletzt

Neben einigen Polizisten stieg auch der Vater der Kleinen in den Schacht, um das Mädchen zu retten. Nach der erfolgreichen Rettung wurde das Mädchen von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus auf Mallorca gebracht. Glücklicherweise hatte sie sich bei dem Sturz nicht schwer verletzt, sondern nur Prellungen in Gesicht, Armen und Beinen erlitten.

Orts- und Nationalpolizei gehen jetzt den Ursachen für den Unfall nach. Insbesondere muss zunächst die Frage geklärt werden, warum der Gullideckel in der Altstadt von Palma dem geringen Körpergewicht standhielt und ob es noch mehr Abdeckungen in einem so schlechten Zustand geben könnte. (gb)