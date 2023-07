Wer Urlaub auf Mallorca macht, der kommt nicht umhin, auf feierwütiges Volk zu treffen. Was den Deutschen der Ballermann ist, ist den Engländern dagegen Magaluf. Hier hat sich in den letzten Jahren eine Urlaubshochburg entwickelt.

Florierender Tourismus und immer volle Hotels haben aber auch ihre Schattenseiten. Berichte über schlimme Vorfälle häufen sich. Ein Betroffener packt nach seinem Urlaub auf Mallorca aus – und warnt eindringlich!

Urlaub auf Mallorca: Partys arten aus

Immer wieder ist von Problemen auf der spanischen Insel zu lesen. Grenzenloser Alkoholkonsum, laute Urlauber – Anwohner bringen so manche Punkte vor, die sie aktuell stören. Denn seit die Pandemie vorbei ist, geht es am Strand und in den Straßen wieder richtig rund.

Zunehmend sind allerdings auch Touristen von den Exzessen schockiert – wie beispielsweise Lee Cocker. Der 47-Jährige verbrachte mit seiner Tochter zur Feier ihres Schulabschlusses einen Urlaub auf Mallorca. Jedoch sollte dieser schnell zu einem Schock-Erlebnis werden.

Alkohol, Drogen, Diebstahl

Schon kurz nach der Ankunft ging es los. „Wir machten einen Rundgang und sahen viele junge, betrunkene Jugendliche, die wie Zombies herumliefen“, berichtet er in der „Sun“ über das Erlebte. Einem Mädchen sei etwas gestohlen worden und sie war so desorientiert, dass sie vom Balkon stürzte und sich die Füße brach.

Nicht die einzig schlechte Erfahrung. Offen hätte man ihnen Drogen angeboten. Immer wieder seien sie Jugendlichen begegnet, denen etwas gestohlen worden sei. Cocker selbst habe sich gesagt, ihm werde das nicht passieren, er müsse schließlich seine Tochter beschützen – und dann passierte es eben doch.

Urlaub in Mallorca hat böse Folgen

Nach nur zwei Bier habe er angefangen, Visionen zu sehen. Zudem war der Urlauber völlig verwirrt. „Ich sah viele helle Lichter und die Gesichter von Leuten, die auf mich zukamen“, so Cocker. „Ich überprüfte meine Tasche, und mein Telefon war gestohlen worden.“ Die Auswirkungen spürte er noch drei Tage, die Visionen begleiteten ihn.

Was genau ihm im Urlaub auf Mallorca widerfuhr, weiß der Familienvater nicht. Mutmaßlich wurden ihm Substanzen in seine Getränke gemischt. Deshalb warnt er nun andere, nichts von Fremden anzunehmen und vorsichtig zu sein.

Und: „Wenn Sie sich im Vergleich zu dem, was Sie konsumiert haben, übermäßig betrunken fühlen, kehren Sie so schnell wie möglich in Ihr Hotel zurück.“