Urlaub auf Mallorca muss nicht enden – neuer Plan gibt Grund zur Freude

Der September neigt sich dem Ende zu und noch immer sind die Strände auf der Insel voller Menschen, die derzeit ihren Urlaub auf Mallorca verbringen. Für gewöhnlich endet die Saison hier Ende Oktober. Dann gehen die meisten Hotels, Bars, Restaurants in den Winterschlaf über.

Das bedeutet aber nicht, dass völlig Schluss ist mit Urlaub auf Mallorca! Auch im Winter zieht es einige aus Deutschland auf die Sonneninsel. Und genau sie haben einen neuen Grund zur Freude.

Urlaub auf Mallorca auch im Winter

Zwar kommen die meisten Menschen, die ihren Urlaub auf Mallorca verbringen, in den Sommermonaten auf die Insel. Doch auch in den anderen Monaten des Jahres steht der Flughafen in Palma de Mallorca nicht still. Schließlich flieht so mancher Deutscher gerade in den kalten Wintermonaten gerne mal in den Süden. Und auch in diesem anstehenden Winter will ein deutsches Flugunternehmen das wieder ermöglichen.

Wie die deutsche Fluggesellschaft Eurowings mitteilte, wird sie den Winterflugplan 2024/25 ausbauen. Im Zuge dessen soll es mehr Direktflüge von den deutschen Flughäfen in Köln, Dortmund, Berlin und Stuttgart nach Palma de Mallorca geben. Ein besonderes Highlight ist für das Unternehmen zudem, dass in den Weihnachtsferien von Hannover aus 18 Direktflüge in Richtung der spanischen Insel Mallorca starten werden.

Wie viele Flüge in den anderen deutschen Städten zusätzlich starten werden, gab das Flugunternehmen zunächst nicht bekannt.

Freuen dürfen sich über den neuen Winterflugplan insbesondere diejenigen, die gerne nach Dubai reisen. Nach der hohen Nachfrage der neu-aufgenommen Strecken im vergangenen Jahr verdoppelt Eurowings in diesem Winter nun seine Anzahl an Flügen in das Emirat.