Urlaub auf Mallorca nicht mehr bezahlbar? Üble Prognose für Touristen

Wer einen Urlaub auf Mallorca plant, muss jetzt ganz stark sein: Mallorca-Flüge könnten bald dreimal so teuer werden!

Ist der Urlaub auf Mallorca bald kaum noch zu bezahlen? Schuld daran könnten Biokerosin-Vorgaben und Flughafengebühren sein. Der Flughafenbetreiber Aena hat angekündigt, die Gebühren für die Airlines im kommenden Jahr zu erhöhen. Das könnte sich auch auf die Ticketpreise auswirken.

Urlaub auf Mallorca: Nachhaltiger Treibstoff ist teurer

Dazu kommt auch noch die vom EU-Parlament verabschiedete Regelung zum Einsatz von Biokerosin, wie die „Mallorca-Zeitung“ berichtet. Ab 2025 müssen zwei Prozent des genutzten Kraftstoffes nachhaltig sein. Ab 2030 soll der Anteil sogar noch einmal auf sechs Prozent gestiegen sein. Im Jahr 2050 sollen es satte 70 Prozent sein.

Mehr von der beliebten Insel: Urlaub auf Mallorca: Immer mehr Touristen schockiert über Konto-Abbuchung – „Sterben reihenweise Omas“

Das Problem: Nachhaltiger Treibstoff ist aktuell um einiges teurer als herkömmliches Kerosin. Auch hier gehen die Fluggesellschaften davon aus, dass sich das auf den Preis negativ auswirken könnte. Und die Ankündigung sorgt für reichlich Aufruhr bei der balearischen Regierung. „Die Fluggesellschaften haben uns gegenüber fallengelassen, dass sich die Ticketpreise verdreifachen könnten“, erklärte Regierungssprecher Toni Costa.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Urlaub auf Mallorca: Gibt es eine Ausnahme für die Insel?

„Regionen wie die Kanaren sind bereits von der Regelung ausgenommen“, erklärte Costa. „Die Balearen hängen genauso vom Flugverkehr ab und sollten deshalb ebenfalls von der Norm befreit werden“, wird er von der „Mallorca Zeitung“ zitiert. Mallorca-Urlauber müssen in diesen Tagen also ganz stark sein – und hoffen, dass sie von einer heftigen Preissteigerung verschont bleiben.

Absoluter Horror für 268 Fluggäste am Flughafen in Palma de Mallorca. Und mittendrin: „Let’s Dance“-Star Joachim Llambi! Was ist passiert? Hier erfährst du es.