Mallorca-Jet rammt Flugzeug: Auch Joachim Llambi saß an Bord – und ist auf 180

Horror für 268 Fluggäste am Flughafen in Palma de Mallorca. Und mittendrin: „Let’s Dance“-Star Joachim Llambi!

Am Dienstag (19. September) passierte das, wovor es jedem Fluggast grauen dürfte: Eine Condor-Maschine wird kurz vor dem Start in Richtung Frankfurt von einem anderen Flieger gerammt. Es herrscht Ausnahmezustand am Flughafen.

Auch Tanz-Profi Joachim Llambi saß im beschädigten Flugzeug. Im Netz schildert er nun die Situation – und ist stinksauer.

Flugzeug rammt Mallorca-Jet: Auch Joachim Llambi saß drin

Eigentlich sollte die Condor-Maschine die Baleareninsel um 9.10 Uhr verlassen, doch daraus wurde nichts. „Kurz vor dem Start in Palma rammt uns ein anderes Flugzeug mit seinem Flügel (Loch im Rumpf – Foto)“, schreibt Llambi auf Instagram und zeigt dazu ein Bild der Maschine.

Und weiter gibt er Infos darüber preis, was im Anschluss für ein Tumult am Flughafen herrschte: „Polizei, Feuerwehr, zig Mitarbeiter des Flughafens, alle standen um unser Flugzeug. Nach anderthalb Stunden auf der Startbahn wurden wir abgeschleppt und jetzt soll der Flieger in 8 Stunden gehen.“

Und genau da liegt für den „Let’s Dance“-Star Joachim Llambi das Problem. Denn acht Stunden Zeit hat er eigentlich gar nicht, um solange darauf zu warten, dass es doch losgehen kann. Der 59-Jährige ist auf 180. „So ein Chaos, meine ganzen Termine gehen flöten!!! Von Condor, weit und breit keine Spur, Mitarbeiter in Palma Fehlanzeige. Schlechter Krisenmodus…“

Immerhin hatte der Tanz-Fan trotz des Horror-Moments Glück im Unglück. Denn eine Condor-Sprecherin versicherte gegenüber „Bild“, dass niemand verletzt worden sei. Dennoch eine Erfahrung für Joachim Llambi und die restlichen Passagiere, die sie so schnell nicht wieder vergessen werden dürften!