Urlaub an der Ostsee: Spektakuläres Wetterphänomen auf Rügen – Gäste sind völlig baff! „Sieht sehr dramatisch aus“

Wer einen Urlaub an der Ostsee bucht, der möchte nicht nur entspannen, sondern auch möglichst viele tolle Momente erleben – und diese am besten auch mit der Kamera festhalten. Einem Urlauber gelang jetzt eine spektakuläre Aufnahme.

Beim Urlaub an der Ostsee, genauer auf Rügen, beobachtete ein Mann ein spektakuläres Wetterphänomen. Rechtzeitig zückte er die Kamera und machte ein Foto. Unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet davon.

Ostsee-Fans sind von Fotos begeistert

In einer Gruppe für Rügen-Fans begeisterte er in den sozialen Netzwerken zahlreiche Menschen mit seinem Schnappschuss. Das Foto zeigt einen Strand, auf dem neben dunklen Wolken am Himmel ein säulenförmiger Wirbel am Horizont, in unmittelbarer Nähe zu den Kreidefelsen, zu sehen ist. Das Bild beschreibt der Mann mit den Worten: „Fast-Tornado am Strand von Lobbe“.

Insgesamt knapp 800 Rügen-Fans markierten das Bild bislang mit einem „Gefällt mir“. Zudem wurde fleißig kommentiert. „Sieht schon sehr dramatisch aus“, schrieb zum Beispiel ein Insel-Fan. Einige Internet-User vermuten hinter diesem Wetterphänomen eine sogenannte „Wasserhose“.

Ein Experte äußert sich zu dem Phänomen

Und diese Vermutung teilt auch Diplom-Meteorologe Dominik Jung. „Das sieht nach einer Trichterwolke aus“, urteilt Jung auf Anfrage von „MOIN.DE“. „Wenn der Trichter Bodenkontakt hat, dann spricht man von einem Tornado. In dem Fall war das ganze wohl über Wasser, dann wäre es eine Wasserhose.“

Allerdings weist er auch darauf hin, dass seine Experten-Einschätzung unter Vorbehalt ist. Er könne nicht beurteilen, ob das Bild echt und keine Fotomontage sei. Der Fotograf hat sich auf Nachfrage bislang nicht geäußert. Wie Jung das Wetterphänomen weiterhin beurteilt, kannst du bei unserem Partnerportal „MOIN.DE“ lesen. Zum Artikel kommst du hier.