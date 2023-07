Urlaub an der Ostsee: Sorge vor Insel-Attraktion – Touristen zittern die Knie

Der Urlaub an der Ostsee wird umso schöner, wenn man das eine oder andere Ausflugsziel in Aussicht hat. Auf Rügen sind Freizeitparks im klassischen Sinne zwar Mangelware, dafür kann die Insel mit Natur pur punkten. Was allerdings nicht bedeutet, dass es hier nicht einige Highlights zu erkunden gibt.

Eins sorgt jetzt allerdings für gespaltene Meinungen, wie unser Partnerportal Moin.de berichtet, wird der Urlaub an der Ostsee für manche anscheinend zur echten Mutprobe.

Urlaub an der Ostsee: Rügen-Attraktion sorgt für Wirbel

Zum Erholen am Meer lädt auch die Hafenstadt Sassnitz ein. Als „anerkannter Erholungsort“ lockt die Stadt Touristen an und das vor allem mit einem abwechslungsreichen Kulturprogramm und einigen spannenden Schauplätzen. Dazu zählen zum Beispiel die Kreideküste mit dem Königsstuhl und der Ernst-Moritz-Arndt-Sicht oder auch der Hochuferweg sowie der örtliche Leuchtturm – aber auch die Fußgänger-Hängebrücke von Sassnitz.

Die wurde 2007 in der Stadt installiert und gilt seitdem als Wahrzeichen von Sassnitz. Fast 250 Meter lang ist das Konstrukt. Vor allem aber ist es nichts für schwache Nerven, wie unser Partnerportal Moin.de berichtet.

Hängebrücke in Sassnitz bringt geteilte Meinungen

Unter einem Facebook-Beitrag entflammte eine Diskussion darüber, ob die Brücke nun Abenteuer-Spaß bringt, oder doch nur zum Fürchten ist. „Die Brücke hatte es für mich in sich“, erzählt eine Nutzerin, die anscheinend nicht frei von Höhenangst ist. Das Schwingen der Brücke hätte ihr ein ungutes Gefühl bereitet.

Eine andere Besucherin spricht von Magengrummeln durch die leichte Bewegung der Brücke. Dass das Bauwerk nicht, wie vermutlich beim Betreten zunächst angenommen, starr ist, ist für viele anscheinend ein Ausschlusskriterium. Ganz einig sind sich die Besucher allerdings nicht. Andere sehen den Direkt-Vergleich mit ähnlichen Brücken und urteilen: „Die ist noch nichts.“

