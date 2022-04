Ebbe und Flut ist für Küstenbewohner nichts Ungewöhnliches. Doch wie entsteht dieses Naturphänomen? Wir erklären es Dir in diesem Video.

Urlaub an der Ostsee: Seltenes Phänomen an Küste – wer schnell war, hat ein Foto gemacht

Wer Anfang der Woche seinen Urlaub an der Ostsee verbracht hat, der ist mit etwas Glück Zeuge eines seltenen Anblicks geworden.

Denn wer würde bei einem Urlaub an der Ostsee schon damit rechnen, dass ein Sturm das Wasser abfließen lässt anstatt es aufzubauschen?

Seltenes Naturphänomen bei Urlaub an der Ostsee zu beobachten

Vermutlich würden das die Wenigsten vermuten. Und wie unser Partnerportal MOIN.de berichtet, haben einige Urlauber den Anblick auch fotografisch festgehalten.

Bei einer stürmischen See denken die meisten an hohe Wellen, eine Menge Gischt und aufgetürmtes dunkles Wasser, das an die Kaimauern eines Hafens schlägt.

Beim Urlaub an der Ostsee konnten Reisende ein besonderes Phänomen beobachten. (Symbolbild) Foto: imago/Fotoagentur Nordlicht

Wasserstand der Ostsee fiel teilweise um über einen Meter ab

Ganz anders zeichnete sich das Bild an der Ostsee-Küste ab. Hier waren die Strände plötzlich breiter, das Wasser zog sich zurück und der Wasserstand sank massiv ab, teilweise um über einen Meter.

Das ist die Ostsee:

auch Baltisches Meer genannt

die Ostsee ist das größte Brackwassermeer der Erde

die Fläche beträgt 377.000 Quadratkilometer

sie ist bis zu 459 Meter tief

Zwei Tage lang war das seltene Naturphänomen zu sehen, dann füllten sich die Strände langsam aber sicher wieder mit Meerwasser.

