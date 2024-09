Urlaub an der Ostsee: Wie Besucher sich am FKK-Strand verhalten, sorgt für Ärger

Für viele Touristen gehört zu einem Urlaub an der Ostsee auch ein ausgiebiger Strandbesuch dazu. Wer es gerne freizügig mag, der wählt dafür einen FKK-Strand. Doch an einem dieser Strände gibt es jetzt reichlich Ärger.

In Prerow an der Ostsee gibt es einen FKK-Strand, der unter anderem auch gerne von Urlaubern genutzt wird. Doch wie einige Besucher sich dort verhalten, sorgt für reichlich Diskussion, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet.

Urlaub an der Ostsee: FKK-Urlauber macht Beobachtung

Vor Kurzem hielt sich ein Urlauber dort auf, zog sich aus und genoss die warmen Sonnenstrahlen auf seiner nackten Haut. Doch ein Detail stach ihm dabei ins Auge: Er war als Nackter an dem FFK-Strand in der Minderheit! Und das stieß dem Besucher ziemlich sauer auf. Seine Meinung: Nur Urlauber, die sich auch ausziehen, sollen den FKK-Strand besuchen dürfen.

Und seine Aussage sorgt für reichlich Trubel. Zahlreiche Urlauber waren erbost darüber, dass der Mann bekleidetete Gäste von dem FKK-Abschnitt ausschließen wollte. Es sei ja schließlich keine Pflicht, so das Argument. FKK-Liebhaber sehen das wiederum ganz anders, sie bezeichnen das Verhalten als „spießige Doppelmoral“.

FKK-Fans sind sauer

„Die meisten von denen, die sich angezogen am FKK-Strand tummeln, würden sich wahrscheinlich aufregen, wenn man an ‚ihrem‘ Strand nackt herumliefe”, heißt es. „Ich kann mich an Zeiten erinnern, da wurde seitens der FKK-Badegäste darauf geachtet, dass ALLE nackt waren am FKK-Strand,“ erklärt ein Mann.

Andere bringen das Argument, dass es an manchen FKK-Stränden sogar explizit verboten ist, Badehosen oder -anzug zu tragen. Ebenso sei es am klassischen Badestrand verboten, nackt zu baden.

Wollen Angezogene glotzen oder spannen?

Viele FKK-Freunde fragen sich da, wieso sich Bekleidetet überhaupt an den FKK-Strand setzen. „Mich persönlich stören bekleidete Menschen am FKK-Strand nicht. Allerdings frage ich mich, warum diese Leute diesen Abschnitt auswählen, wenn sie doch nicht ‚ohne‘ dort liegen oder baden wollen. Ist es, um zu glotzen, zu spannen…?“

