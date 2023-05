Urlaub an der Ostsee: Insel-Shop geht drastischen Schritt – bei Urlaubern fliegen die Fetzen

Wer schonmal einen Urlaub an der Ostsee gemacht hat, wird vielleicht auch einen Abstecher in den kleinen Insel-Shop auf Fehmarn gemacht haben. Dieser sorgt gerade für reichlich Aufsehen. Viele Touristen wollen ihren Liebsten aus ihrem Urlaub an der Ostsee eine Kleinigkeit mitbringen – oder sich selbst eine Erinnerung an ihre Ferien-Zeit sichern.

Im „Lieblingsinsel-Shop“ auf Fehmarn gibt es allerlei Souvenirs zu kaufen. Eine Ankündigung des Ladens sorgte jetzt aber für reichlich Zündstoff. Davon berichtet unser Partnerportal „MOIN.de“.

Urlaub an der Ostsee: Shop verzichtet jetzt auf DAS

Eigentlich hatten die Betreiber des „Lieblingsinsel-Shops“ auf Fehmarn die Absicht, ihren Kunden entgegenzukommen – das ging allerdings nach hinten los. Wegen der steigenden Kosten beschlossen sie, die Preise stabil zu halten, indem sie sich von hohen Transaktionskosten bei ihren Bezahlsystemen verabschiedeten.

„Wir verzichten zukünftig auf Paypal und Kartenzahlung“, verkündete der Insel-Shop im Netz. Die Begründung dafür ist, dass die Gebühren der Zahlungsanbieter zu hoch seien. Nur mit dem Verzicht blieben die Preise unverändert, so sei ab sofort aber nur noch Barzahlung möglich.

Urlaub an der Ostsee: Entscheidung sorgt für reichlich Zündstoff

Und die radikale Entscheidung des Shops entfachte sofort eine heftige Diskussion unter vielen Ostsee-Urlaubern. „Ich vermute, dass dann auch der Umsatz runtergeht. Ich zahle so gut wie alles per Karte und Paypal“, schreibt beispielsweise ein Mann unter den Beitrag. Einige wollen dann „lieber woanders kaufen“.

