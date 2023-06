Urlaub an der Nordsee: Gefahr lauert im Wasser – Schwimmer mit DIESEN Symptomen müssen aufpassen

Wenn du demnächst Urlaub an der Nordsee planst, solltest du jetzt besser weiterlesen. Im Wasser lauert eine große Gefahr. Dabei solltest du auf bestimmte Symptome achten.

Wenn du nach dem Baden in deinem Urlaub an der Nordsee kleine und schmerzhafte Verletzungen feststellst, solltest du Vorsicht walten lassen – und sofort einen Arzt aufsuchen. Auch in diesem Jahr sind fleischfressende Bakterien eine echte Gefahr.

Infektionen durch offene Wunden

Durch die steigenden Temperaturen vermehren sich die Vibrionen in der Nordsee rasend schnell, wie der „Express“ berichtet. Vibrionen sind Bakterien und einige von ihnen können Krankheiten verursachen. In Massen treten die Bakterien bei einer Wassertemperatur von 18 bis 20 Grad auf.

+++Urlaub an der Nordsee: Rücksichtslose Gäste treiben hier alle in den Wahnsinn – „Unglaublich“+++

Beim Schwimmen kann man sich mit den Bakterien infizieren, wenn man offene Wunden hat. Durch die Wunde können die Vibrionen in den Körper gelangen – und sich dort vermehren! Dabei ist es egal, ob es sich um kleine oberflächliche Wunden oder um tiefe Hautreizungen handelt. Auch durch das Verschlucken von Meerwasser können die Bakterien in den Körper gelangen.

Risikogruppen und Symptome

Ältere Menschen mit einem schwachen Immunsystem gehören zur Risikogruppe. Dazu zählen auch Menschen mit chronischen Krankheiten wie zum Beispiel Lebererkrankungen, Alkoholabhängigkeit oder Diabetes. Auch Menschen mit Krebserkrankungen sowie Personen mit schweren Herzerkrankungen haben ein höheres Risiko, eine Vibrionen-Infektion zu bekommen und dazu schwer krank zu werden.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Und bei diesen Symptomen solltest du aufpassen: Bei der Infektion über Wunden kann es zu Haut- und Gewebezerstörungen kommen. Laut RKI können sich „tiefgreifende Nekrosen“ (Absterben von Zellen, örtlicher Gewebetod) bilden, wenn die Infektion nicht richtig behandelt wird. Außerdem kann die Erkrankung zu Schüttelfrost, Fieber und einer schweren Blutvergiftung führen. Die Symptome treten innerhalb von vier Stunden bis 96 Stunden nach dem Eintreten des Bakteriums auf.