Urlaub an der Nordsee: Sylt greift knallhart durch! „Einfach an die Regeln halten“

Sylt ist ein beliebtes Ziel für all jene, die Urlaub an der Nordsee planen. Doch hiervor sollte man sich nun in Acht nehmen!

Ob der Urlaub an der Nordsee zum vollen Erfolg wird, hängt von vielen Faktoren ab. Dabei ist es auch wichtig, dass sich sowohl Einheimische als auch Touristen verantwortungsvoll verhalten. Auf Sylt scheint das jedoch nicht immer zu klappen. Deshalb wird nun rigoros durchgegriffen! Darüber berichtet unser Partner-Portal Moin.de.

Auf Sylt wird jetzt rigoros durchgegriffen. (Archivfoto) Foto: IMAGO / SMID

Urlaub an der Nordsee: Wer sich auf Sylt nicht an die Regeln hält, bekommt ein Problem

Müll an Stränden, Menschenmassen, Insektenplagen – es gibt vieles, was den Urlaub verhageln kann. Was Touristen neben einer schönen Landschaft häufig am wichtigsten ist, ist Sicherheit. Auch Ordnung und klare Regeln sind vielen ein Anliegen. Dafür sorgt auf Sylt aktuell die Ordnungsbehörde. Zumindest in der Gemeinde Hörnum. Doch was halten die Urlauber davon? Wird zu streng agiert?

-------------------------------------------------------------------------

Einige Fakten über Sylt:

Sylt ist die größte nordfriesische Insel. Sie liegt in der Nordsee

Rund 18.000 Menschen leben auf Sylt

Nach Rügen, Usedom und Fehmarn ist Sylt die viertgrößte Insel Deutschlands

Die Insel Sylt ist vor allem für ihre Kurorte Westerland, Kampen, Wenningstedt und den ca. 40 Kilometer langen Sandstrand im Westen bekannt

Zahlreiche Gebiete auf und um Sylt sind als Schutzgebiete ausgewiesen. Auf der Insel gibt es allein zehn Naturschutzgebiete

Der Tourismus ist seit über 100 Jahren auf Sylt von erheblicher Bedeutung, seit Westerland 1855 zum Seebad (Kurort) wurde

Im Sommer befinden sich täglich rund 150.000 Menschen auf der Insel

-------------------------------------------------------------------------

Auf Facebook wird ein Thema von Sylt-Fans aktuell besonders heißt diskutiert: Das rigorose Vorgehen der Ordnungsbehörde in Hörnum. „Die ist hier sehr aktiv“, erklärt ein Nutzer. Bereits die kleinste Ordnungswidrigkeiten werde sofort und gnadenlos bestraft, heißt es weiter.

Urlaub an der Nordsee: Rigoroses Vorgehen des Ordnungsamtes wird überraschend aufgenommen

Ein Beispiel dafür sei das Thema Parken. „Parken mit minimaler Berührung des Gehweges werden geahndet, falsche Parkrichtung und kurze Überschreitung der Parkzeit – gleich drei Vergehen werden, wenn man Glück hat, aufgeschrieben!“ Das klingt tatsächlich, als verstehe man auf der Insel Sylt aktuell keinen Spaß, wenn es um Ordnung und die Einhaltung von Regeln geht.

Eigentlich sollte man meinen, dass sowohl Einheimische als auch Urlauber genervt vom strengen Vorgehen des Ordnungsamt sind – zumindest all jene, die selbst schon einmal ein Knöllchen kassiert haben. Wie überraschend ein Großteil der Leute jedoch auf die Damen und Herren in blau reagieren und was dahinter steckt, erfährst du auf Moin.de.