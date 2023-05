Urlaub an der Nordsee: Reise-Experte packt aus – an diesen Ort sollte man nicht reisen

Für viele ist es DAS Highlight des Jahres: Der Urlaub an der Nordsee auf Sylt! Doch ist es dort wirklich so schön, wie viele immer sagen? Ein Reiseexperte hat jetzt ausgepackt – und die Insel kommt gar nicht gut weg.

Dieser Mann wird so schnell wohl keinen Urlaub mehr an der Nordsee machen – zumindest nicht auf Sylt. Gleich mehrere Gründe halten den Urlaubs-Experten von einem weiteren Insel-Besuch ab. Der erste Grund: Der Tester störte sich bei seiner Anreise in Westerland an „trostlose Gebäude“ mitten in der Fußgängerzone. Unser Partnerportal „MOIN.DE“ ging auf Spurensuche.

Urlaub an der Nordsee: Strand auf Sylt ist zu voll

Und tatsächlich: Statt Luxus-Immobilien ist dort ein Wohn- und Geschäftskomplex zu finden, welches mit einer bröckelnden Fassade aufwartet. Doch die gewünschten Edel-Geschäfte gibt es natürlich auch – man muss sie eben nur gezielt ansteuern.

Das Business, das der Besucher erwartete – nämlich „edle Cafés, Restaurants und Boutiquen“ – vermisse er, heißt es. Sein Urteil: Die westerländische Fußgängerzone sei im Fazit „eher Durchschnitt“. Die berühmte „Sansibar“ hingegen kommt gut bei dem Kritiker weg. Der Strand von Sylt sei ihm allerdings zu voll.

Urlaub an der Nordsee: Öffentlicher Nahverkehr auf Sylt teuer

Da dürfte die Landschaft von Sylt doch wieder einiges wettgemacht, oder? Doch das ist nicht der Fall. „Zu sehen war eine freudlose und öde Landschaft. Spazieren? Wollte ich dort nicht“, heißt es.

Ebenfalls ein Minuspunkt: Die Tickets für den öffentlichen Nahverkehr seien zu teuer. „MOIN.DE“ prüfte die Preislage – und tatsächlich sind Tickets für den öffentlichen Nahverkehr auf Sylt deutlich teurer als in Berlin oder Hamburg. Wie die preisliche Lage genau ist, hat „MOIN.DE“ recherchiert. Die Antwort bekommst du in diesem Artikel.