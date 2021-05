Urlaub an der Nordsee: Mann macht seltsamen Fund am Strand – „Was zum Geier ist das?“

Eine Wattwanderung bietet beim Urlaub an der Nordsee allerhand interessante Infos, die Touristen sicher noch nicht über das Meer und seine Bewohner wussten. Jetzt kommt etwas Neues ans Licht.

Doch nicht nur solch eine Unternehmung gibt Aufschluss. Oft zieht es Menschen auf eigene Faust zum Strandspaziergang. Dann entdecken die Touristen beim Urlaub an der Nordsee allerhand Dinge, die Fragezeichen aufwerfen. Zuletzt hatte sich ein Mann aus dem Harz über einen Fund gewundert. Darüber berichtet unser Partnerportal Moin.de.

Urlaub an der Nordsee: Mann macht seltsamen Fund – er kann sich keinen Reim drauf machen

In Sankt Peter-Ording hat er am Strandparken-Abschnitt am Sonntag vier gelbliche Schalen in einer ovalen Form gefunden. Das Foto postet er sogleich bei Facebook mit der Frage: „Was zum Geier ist das?“

Der komplette Strand sei voll mit diesen seltsamen Teilen gewesen, erklärt der Nordsee-Besucher gegenüber dem Portal. Doch viele Nordsee-Fans wissen sofort Bescheid und können Auskunft geben: Es ist die Kalkschale von Sepien, ein Überbleibsel der tintenfischartigen Tiere.

Die Sepien werden zum Teil auch Kuttelfische genannt. (Symbolbild) Foto: imago images

Die Stiftung Schutzstation Wattenmeer erklärt, dass die lange Kalkplatte im Rücken der Sepia stecke. Sie könne bis zu 30 Zentimeter lang sein und den Körper der Tierchen stabilisieren.

Wie diese Kalkplatten aussehen, kannst du auf dem Foto bei Moin.de sehen. Auch erfährst du dort, was man mit dem Fund am Strand alles anfangen kann. Die Kalkplatten werden oft weiterverarbeitet. (js)

