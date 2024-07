„Unter Deutschen“: DAS hat der „Wolfsgruß“ mit türkischer Mythologie zu tun!

Der „Wolfsgruß“-Skandal der Türkei sorgte bei der EM für ein Riesenbeben in Europa. Rückblick: Türkei-Verteidiger Merih Demiral köpfte im EM-Achtelfinale gegen Österreich (2:1) beide Tore und feierte seinen Doppelpack mit dem Zeigen des berüchtigten „Wolfsgrußes“ in Richtung der türkischen Fans in Leipzig. Daraufhin ermittelte die UEFA und sperrte ihn für die nächsten beiden Pflichtspiele.

Viele Fans schäumten vor Wut, verwiesen darauf, dass der Gruß in Deutschland nicht verboten sei und die Bedeutung aus der türkischen Mythologie stamme. Doch um welche Geschichte geht es dort? Welche Bedeutung hat der Wolf bei den Türken? „Unter Deutschen“ klärt auf!

„Unter Deutschen“: DAS bedeutet der Wolf in der türkischen Mythologie

In der türkischen Mythologie gibt es die sogenannte „Asena-Legende“. Sie erzählt von einem kleinen Jungen – dem einzigen Überlebenden seines Stammes. Der Stamm fällt einem Massaker zum Opfer. Doch der Junge wird von einer Wölfin gefunden und aufgezogen.

Die Wölfin flieht mit dem Jungen in eine Höhle. Der Junge wächst heran und vereinigt sich mit der Wölfin. Es gehen aus dieser Verbindung zehn Jungen hervor – diese Jungen stehen für die zehn Stämme der Kök-Türken. Sie bildeten um 600 nach Christus ein Großreich in Zentralasien.

Rechtsextreme Gruppen vereinnahmen Wolf für sich

Der Wolf ist ein wichtiges pantürkisches Symbol, ist bei allen Turkvölkern äußerst beliebt. Das Tier wurde auch als heiliges Totemtier und als Ahne verehrt. Kritiker werfen den „Grauen Wölfen“ und anderen rechtsextremen Parteien und Gruppen vor, den Wolf für sich vereinnahmt zu haben.

