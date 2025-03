Tupperware: Nach Aus der Kult-Marke – jetzt soll es ein Comeback geben

Mit dieser Nachricht haben wohl die wenigsten gerechnet: Schon bald feiert Tupperware sein Comeback auf dem deutschen Markt! Nach der Insolvenz soll es jetzt weitergehen. Ein junger Unternehmer will die Marke wieder etablieren.

Bei vielen platzen die Küchenschränke wegen ihnen aus allen Nähten: In Tupper-Dosen lassen sich Speisen praktisch transportieren und aufbewahren. Zuletzt schrieb die Marke Tupperware allerdings Negativ-Schlagzeilen – Insolvenz! Nun hat der Unternehmer Cédric Meston die Niederlassung des Unternehmens in Frankreich erworben, wie das Online-Portal „in Franken.de“ berichtet.

Tupperware: Das ist der Plan des Unternehmers

Mestons Plan: Ein Tupperware-Comeback in zahlreichen europäischen Ländern. Dazu zählt auch Deutschland. Hierzulande hatte das Unternehmen seinen Betrieb erst im November letzten Jahres eingestellt. Der Mutterkonzern aus den USA hatte einen Insolvenzantrag gestellt.

Jetzt geht aber ein lautes Aufatmen durch deutsche Küchen! Meston möchte weiterhin auf die traditionellen „Tupperpartys“ setzen. Hier präsentieren selbständige Berater die Ware in einem privaten Rahmen. Aber auch auf Influencer als Marketing-Modell will Tupperware setzen, wie die „Lebensmittel-Zeitung“ berichtet.

Tupperware soll schon im April wieder erhältlich sein

„Ich bin stolz darauf, zur Wiedergeburt eines so symbolträchtigen Unternehmens beizutragen“, erklärt Meston. Laut dem 31-Jährigen soll Tupperware schon bald wieder im Handel erhältlich sein – schon im April soll es soweit sein.

„Wie Sie wissen, ist die Übernahme eines Unternehmens für mich eine tiefe Verpflichtung. Und diese neue Herausforderung werde ich mit all meiner Energie tragen“, so die Worte des neuen Tupperware-Chefs. Man darf gespannt sein, ob Tupperware sich am deutschen Markt halten kann.