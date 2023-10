Tinder geht völlig neue Wege – das Modell gilt nur für ganz bestimmte Nutzer

Geld oder Liebe? Manchmal muss man sich zwischen monetären und emotionalen Bedürfnissen entscheiden. Aber wie wäre es denn mit Geld für die Liebe? Nicht ganz im Sinne der Nutzer, aber bei Anbietern ohnehin schon ein beliebtes Konzept.

Die Kombination gefällt anscheinend auch der Dating-Plattform Tinder sehr gut. Daher hat man sich bei der App jetzt dazu entschlossen, nochmal völlig neue Wege beim Dating zu gehen. Das heißt, dass Tinder ab sofort ein Modell anbietet, welches sich nur an ganz bestimmte Nutzer richtet und die dürfen dafür natürlich ordentlich zahlen.

Tinder geht diesen völlig neuen Weg

Der Dating-App-Anbieter weiß um die Beliebtheit des Online-Datings – doch ganz einfach ist diese Form der Liebessuche sicher nicht immer, um für sich selbst das perfekte Match zu finden. Um der Liebes-Suche ein wenig auf die Sprünge zu helfen, bietet das Unternehmen deshalb bereits Tinder Plus, Tinder Gold und Tinder Platin als Abo-Modelle an. Nach Informationen der „tz“ hat Tinder jetzt aber noch ein weiteres neues Abo-Modell angekündigt, welches einen Premium-Service für ausgewählte Nutzer bereitstellen und die bisherigen Abo-Modelle in den Schatten stellen wird.

Tinder Select heißt das neueste Vorhaben des US-Unternehmens, um noch mehr Profit aus dem Geschäft mit der Liebe zu ziehen. Tinder Select ist exklusiv für die aktivsten Nutzer und ist pro Monat im Abo bereits für schlappe 500 Dollar oder im Jahr für 6000 Dollar zu haben. Das neue Premium-Abo richtet sich explizit an besondere Tinder-Nutzer und steht nur für eingeladene Gäste zur Verfügung. Die Funktionen enthalten Neuheiten, wie beispielsweise eine exklusive VIP-Suche. So eine VIP-Suche habe es in den bestehen kostenpflichtigen Abo-Modellen bisher nicht gegeben, so das Unternehmen.

Tinder: Diese Gruppe bekommt eine Einladung

„Wir wissen, dass es eine Untergruppe von sehr engagierten und aktiven Nutzern gibt, die eine effektivere und effizientere Art der Kontaktaufnahme bevorzugen“, sagt Mark Van Ryswyk, Chief Product Officer bei Tinder. „Und so haben wir in den letzten Monaten umfangreiche Tests und Feedback mit dieser Zielgruppe durchgeführt, um ein völlig neues Angebot zu entwickeln“, so Van Ryswyk weiter.

Diese exklusiven Funktionen hat Tinder Select

Direktnachrichten: Zweimal pro Woche können Nutzer einer anderen Person eine Nachricht senden, ohne vorher ein Match gehabt zu haben. Direktnachrichten können nur über die Registerkarte „Gesendete Likes“ gesendet werden. Einige Nutzer können sich aber gegen den Empfang von Direktnachrichten entscheiden.

Zweimal pro Woche können Nutzer einer anderen Person eine Nachricht senden, ohne vorher ein Match gehabt zu haben. Direktnachrichten können nur über die Registerkarte „Gesendete Likes“ gesendet werden. Einige Nutzer können sich aber gegen den Empfang von Direktnachrichten entscheiden. Skip the Line: Personen, denen du gefällst, sehen dein Profil im „Gefällt mir“-Raster, auch wenn sie kein Gold- oder Platin-Tinder-Abo haben. Dein Profil bleibt außerdem sieben Tage lang in der „Gefällt mir“-Liste priorisiert.

Personen, denen du gefällst, sehen dein Profil im „Gefällt mir“-Raster, auch wenn sie kein Gold- oder Platin-Tinder-Abo haben. Dein Profil bleibt außerdem sieben Tage lang in der „Gefällt mir“-Liste priorisiert. Sonderstatus : Ein optionales SELECT Abzeichen zeigt die Mitgliedschaft an. Diese Einstellung kann aber auch deaktiviert werden.

: Ein optionales SELECT Abzeichen zeigt die Mitgliedschaft an. Diese Einstellung kann aber auch deaktiviert werden. Select-Modus: Damit kannst du die begehrtesten Profile von Tinder sehen und von diesen gesehen werden.

Damit kannst du die begehrtesten Profile von Tinder sehen und von diesen gesehen werden. VIP-Erlebnis: Die Mitgliedschaft ist auf weniger als 1 Prozent der Nutzer beschränkt.

Die Mitgliedschaft ist auf weniger als 1 Prozent der Nutzer beschränkt. Early access: Als Erster kann man die speziellen neuen Funktionen vorab testen.

Mal sehen, ob es mit der neuen Tinder-Funktion dann womöglich noch einfacher für einige Nutzer ist, ihr passendes Match zu finden…