Tierheim auf Mallorca: Nächster tragischer Notfall! Mitarbeiter wird schnell klar: „Ist einiges im Argen“

Egal ob auf Mallorca oder in Deutschland: Die Mitarbeiter der Tierheime haben alle Hände voll zu tun. Immer wieder kommen traurige Notfälle, um die sich die Tierschützer mit Liebe kümmern, sie aufpäppeln und anschließend ihr „Für-Immer-Zuhause“ suchen.

Als der kleine Rüde „Sammy“ bei der Mallorca Tierrettung als Notfall auftaucht, ist den Mitarbeitern sofort klar: Da ist einiges im Argen. Was sich hinter dem Schicksal des fünf Monate alten Hundes versteckt, liest du hier.

Tierheim auf Mallorca: Junger Hund kämpft mit Schicksal

Wer einen Blick auf den jungen Hund wirft, wird sehr schnell feststellen: Da stimmt etwas nicht. Denn der junge Rüde hat Probleme beim Laufen. Er stakst förmlich über den Boden – die Bewegungen wirken etwas unkontrolliert. „Warum er wegmusste, können wir nur erahnen. Aber wir vermuten, dass es damit zusammenhängt, wie er läuft. Da ist einiges im Argen“, schreibt der Verein der Tierrettung Mallorca in ihrem Instagram-Post.

Die Mitarbeiter haben den kleinen Sammy natürlich sofort durchchecken lassen, um dem jungen Hund helfen zu können. Bei einer neurologischen Untersuchung ist dann herausgekommen, dass die Fellnase keine Reflexe in den Gliedmaßen hat. „Das bedeutet, er hat ein Problem mit dem Nervensystem und das ist wahrscheinlich der Grund für seinen eigenartigen Gang“, schreibt die Mallorca Tierrettung auf Instagram. Jetzt werde mittels eines Bluttests geprüft, ob das Ganze hormonelle Ursachen hat. Das Gute: Die wären zu behandeln!

Als Sammy bei der Mallorca Tierrettung ankommt, ist den Mitarbeitern sofort klar: Da ist einiges im Argen. Foto: Mallorca Tierrettung e.V.

„Luftröhre öffnet sich nicht“

Doch das ist leider nicht das einzige gesundheitliche Problem, mit dem sich der gerade einmal fünf Monate alte Hund herumschlagen muss. Wenn er atmet, hört es sich teilweise so an, als würde er grunzen. „Die Luftröhre öffnet sich fast nicht. Manchmal kommt das bei älteren Hunden vor und sie werden operiert. Bei einem so jungen Hund würde man das lieber nicht machen, weil die Luftröhre dann ständig offen ist und zu Problemen führt, weil Nahrungspartikel Entzündungen verursachen, unter denen er für den Rest seines Lebens leiden wird“, erklärt die Tierrettung Mallorca. Zudem haben der Tierarzt festgestellt, dass sein Kopf merkwürdig ist. „Es sei denn, es ist ein Sharpei dabei, aber sein Körper scheint nicht dazu zu passen“, so die Tierrettung Mallorca. Derzeit muss Sammy deshalb noch etliche Medikamente nehmen.

Bis Sammy aus dem Tierheim Mallorca ausziehen darf, wird wohl noch einige Zeit vergehen. Wie sich sicherlich jeder denken kann, ist die Pflege des jungen Hundes nicht nur wahnsinnig zeitintensiv, sondern auch kostspielig. Wer dem Verein finanziell unter die Arme greifen möchte, kann das über nachfolgende Bankverbindung tun. „Jeder Euro hilft uns, die notwendigen Untersuchungen und Behandlungen durchzuführen, um dem Kleinen eine Chance auf Genesung zu geben“, schreibt die Mallorca Tierrettung auf Instagram.

Mallorca Tierrettung e.V.

IBAN: DE47 664 927 000 000 876 500

BIC: GENODE61KZT

Volksbank Kinzigtal

oder paypal: info@mallorca-tierrettung.info