Hund: Tierheim lehnt Interessenten ab – aus DIESEN Gründen

In Tierheimen finden verlassene, ausgesetzte oder gar misshandelte Haustiere ein neues Zuhause. Dort werden sie medizinisch versorgt und erhalten Schutz, bis sie an neue Besitzer vermittelt werden können. Doch das ist gar nicht so einfach, haben jetzt einige Interessenten in Berlin festgestellt.

In den sozialen Netzwerken beschweren sich immer mehr Menschen, dass sie von Tierheimen abgelehnt wurden und ihren gewünschten Hund nicht adoptieren dürfen. Unser Partnerportal „BERLIN LIVE“ hat bei einem Tierheim nachgehakt, warum sie Haustier-Interessenten ablehnen.

Tierheim: Hohe Standards für Adoption

Die Pressesprecherin des Berliner Tierheims stellt klar, dass sie die Kritik hören und auch ernst nehmen, aber dennoch ihre Standards für eine gelungene Adoption nicht herabsetzen wollen. Das Wohl der Tiere stehe für das Team an erster Stelle.

Ganz wichtig sei den Tierschützern, dass „die artgerechte Unterbringung und der Aspekt, dass der zukünftige Besitzer und das Tier die Chance haben, miteinander glücklich zu werden“. Viele Interessenten würden laut des Berichts unseres Partnerportals „BERLIN LIVE“ die Herausforderungen einer Adoption unterschätzen. Vor allem, wenn die Tiere verhaltensauffällig seien.

Darum werden Hunde-Interessenten abgelehnt

Dies sei sehr oft der Fall, weil sie viele Tiere von Ordnungsämtern und Veterinärämtern bekämen, die schwer vermittelbar seien. Vor allem verhaltensauffällige Hunde, bei denen es in der Vergangenheit zu Beißvorfälle gekommen wäre, seien vorerst nicht vermittelbar.

„Zudem muss auch das Verständnis vorhanden sein, dass wir zum größten Teil keine ‚pflegeleichten‘ Tiere haben, die sofort vermittelbar sind. Hier sind auch die neuen Besitzer mit weiterführender Arbeit zu Hause gefordert“, so die Pressesprecherin des Tierheims.

Das Tierheim achtet also nicht nur auf den Schutz der Tiere, sondern auch auf den Schutz der Interessenten, die einen Hund adoptieren wollen. Das Tierheim gibt auch bekannt, dass es zahlreiche Gründe gibt, warum Interessenten abgelehnt werden. Wie diese lauten, erfährst du im vollständigen Artikel auf unserer Partnerseite „BERLIN LIVE“.