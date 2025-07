Aufruhr wegen Tier-Tötungs-Verdacht! Demonstranten laufen in Tiergarten Nürnberg Sturm

Die Paviangruppe im Tiergarten Nürnberg hat eine Größe erreicht, für die die bereits 2009 erweiterte Anlage nicht mehr ausgelegt ist. Der Tiergartenchef erklärte deshalb schon vor mehreren Wochen: „Ich gehe, Stand jetzt, davon aus, dass wir zur Entscheidung kommen: Wir werden Paviane töten müssen. Der Zeitpunkt aber ist noch völlig unklar.“ (>>> wir berichteten).

Jetzt spitzt sich die Lage im Tiergarten Nürnberg offenbar zu. Am Dienstag (29. Juli) hat der Zoo überraschend und ohne Vorwarnung geschlossen. Auf der Webseite der Stadt heißt es, die Schließung erfolge „aus betrieblichen Gründen“. Bereits gekaufte Eintrittskarten blieben gültig, und Gruppen könnten sich den Eintrittspreis erstatten lassen. Doch Tierschützer haben offenbar einen schrecklichen Verdacht.

Aufruhr im Tiergarten Nürnberg

Die plötzliche Schließung des Tiergarten Nürnberg führte zu Protesten von Tierschutz-Aktivisten, wie die „Bild“ berichtet. Etwa 20 Menschen sollen sich am Morgen vor dem Zoo versammelt haben. Sie sollen vermutet haben, dass die Tiere heimlich getötet werden sollen und die Öffentlichkeit deshalb ausgeschlossen wurde. Der Eingangsbereich sei mit Flatterband abgesperrt, und Polizeiautos sollen vor dem Gelände stehen. Zunächst sei die Situation ruhig geblieben.

Gegen 15 Uhr sei die Lage eskaliert, als eine weitere Aktivistengruppe über den Zaun auf das Zoogelände des Tiergarten Nürnberg kletterte. Ein Teil wurde vom Sicherheitsdienst gestoppt, doch einigen gelang es, auf das Gelände zu gelangen, berichtet ein BILD-Reporter.

Demonstranten appellieren an Polizei

Die Demonstranten sollen der Polizei vorgeworfen haben, auf der falschen Seite zu stehen. Einer habe gerufen: „Wie erklärt ihr das euren Kindern heute Abend, dass ihr Pavianmörder schützt?“

Hintergrund der Proteste ist die frühere Ankündigung des Tiergarten Nürnberg: Aufgrund von Überbesetzung im Pavian-Gehege sei es regelmäßig zu aggressiven Kämpfen und Verletzungen unter den Affen gekommen. Eine Abgabe der Tiere sei trotz intensiver Bemühungen in den letzten Jahren nicht gelungen. Bereits in den Tagen zuvor sollen Tierschützer gegen diese Pläne protestiert und sich teils sogar an das Gehege gekettet haben. Ob die Tiere am Dienstag tatsächlich getötet werden, ist bislang jedoch unbekannt.

