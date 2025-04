Nach Thermomix-Verkaufsstart: Kunde will Rezept ausprobieren – dann sieht er es

Seit Montag (7. April) ist das neue Thermomix-Modell von Vorwerk – der TM7 – auf dem Markt und schon quillt das Netz über von begeisterten Hobbyköchen und Fans der beliebten Küchenmaschine. Sie freuen sich, endlich mit dem neuen Modell durchstarten zu können.

Allerdings fällt denjenigen, die bereits den TM6 haben und sich nicht schon wieder ein neues teures Küchengerät anschaffen wollen, nun eine Veränderung auf. Sie fühlen sich im Gegensatz zu den Kunden mit einem TM7-Thermomix ungerecht behandelt. Woran das liegt?

Thermomix-Fans erleben böse Überraschung

In einer Facebook-Gruppe für Thermomix-Fans berichtet ein Nutzer nun von etwas Ungewöhnlichen, das ihm seit dem Verkaufsstart des TM7 aufgefallen ist. Dabei geht es um Cookidoo, die Rezeptwelt von Vorwerk. Hier finden Kunden zahlreiche Kochideen und Anleitungen für ihre Küchenmaschine.

Doch erleben dort Besitzer des Vorgängermodells TM6 nun eine böse Überraschung. So hat dieser Nutzer ein Rezept entdeckt, das nur mit dem neuen TM7 gekocht werden kann. Der Grund: „Angeblich, weil die Funktion ‚offenes Kochen‘ essenziell für das Gericht ist. Finde ich schon ein bisschen dreist“, so seine Meinung dazu. „Was haltet ihr davon, dass für solche Gerichte nun ausschließlich der TM7 benötigt wird?“, fragt er in die Runde.

Thermomix-Rezepte nur für den TM7

Tatsächlich kann der neue Thermomix auch ohne Deckel kochen. Doch ob das Rezept „Paprikasauce mit Bratwurstbällchen zu Nudeln“ wirklich nicht auch mit dem TM6 oder TM5 gekocht werden kann? Da sind sich die anderen Nutzer nicht so sicher. „Ich sehe auf dem Bild nichts, was davor nicht auch mit dem TM6 machbar war“, kommentiert etwa eine.

Doch die nächste Nutzerin hat schon das Problem entdeckt. Beim offenen Kochen drehen sich beim TM7 die Messer nicht, so bleiben die Bällchen auch ganz beim Garen. Daher kann man dieses Rezept nur mit dem neuen Modell nachkochen. „Ist ja immer noch machbar, aber halt nicht mit Guided Cooking“, lautet das Fazit. Woraufhin eine dritte Nutzerin reagiert: „Aber dann macht auch das Cookidoo-Abo keinen Sinn mehr“. Doch ist es wirklich so dramatisch?

„Es gibt auch Rezepte, die ausschließlich nur mit dem Friend gehen“, gibt eine weitere Nutzerin zu Bedenken. „Ich würde das nicht überdramatisieren.“ Zumal man die Rezepte immer etwas abwandeln und so mit jedem Küchengerät oder einfach manuell nachkochen könne.