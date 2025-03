Neuer Thermomix kommt – schauen Kunden beim Vorgängermodell jetzt in die Röhre?

Diese Nachricht schlug vor Kurzem ein wie eine Bombe: Vorwerk bringt den neuen Thermomix TM7 auf den Markt. Fans des praktischen Küchenhelfers konnten ihre Vorfreude kaum zurückhalten. Doch das müssen sie, denn das neue Modell wird erst ab dem 7. April ausgeliefert (hier mehr dazu).

Der ein oder andere Kunde überlegt aber sicher, ob er sich jetzt noch das Vorgängermodell, also den TM6, holen soll. Oder schaut man da jetzt etwa komplett in die Röhre?

Neuer Thermomix: Nachricht geht um

Als die Nachricht vom Thermomix die Runde machte, schossen die Angebote für das Vorgängermodell TM6 bei Ebay und Co. in die Höhe. Anscheinend wollten viele noch ihr altes Gerät loswerden, bevor der neue TM7 in der heimische Küche Einzug hält. Doch sollte man den alten Thermomix jetzt wirklich loswerden? Und lohnt es sich für Einsteiger noch den TM6 zu kaufen oder schaut man da eher in die Röhre?

Auch wenn der TM6 bereits vor knapp sechs Jahren auf den Markt kam, ist er „immer noch ein echtes Spitzengerät“, wie „Netzwelt“ weiß. Das Gerät bekommt immer wieder neue Updates oder auch weiteres Zubehör, das die Kunden sich dazukaufen können. Und die Updates sollen auch noch mindestens zehn Jahre von Vorwerk unterstützt werden. Das klingt doch gar nicht mal so schlecht!

Neues oder altes Modell – das ist hier die Frage

Ob die Updates über das Jahr 2035 hinaus noch weiterlaufen werden, steht noch in den Sternen. Aber bis dahin ist ja noch jede Menge Zeit.

Echte Thermomix-Fans wird man aber wohl kaum davon abhalten können, sich den TM7 zu kaufen. Kein Wunder, hat er doch wirklich jede Menge zu bieten. Denn nicht nur das neue moderne Design in einem schicken Schwarz kann sich sehen lassen, auch die Funktionen lassen Koch-Herzen höher schlagen (hier kannst du mehr erfahren).