Kundin kocht mit Thermomix – wenig später verzweifelt sie! „Furchtbar“

Kochen kann durchaus Spaß machen – keine Frage. Thermomix-Kunden können davon ein Lied singen. Sie schwärmen quasi unaufhörlich von den Vorzügen des Küchenhelfers, der mit eigener Rezept-App und allerlei Zusatz-Equipment daherkommt. Billig ist das Gerät keinesfalls (>> hier mehr dazu), aber für den Spaß in der Küche investieren die Vorwerk-Kunden gerne ihr Geld.

Doch egal ob mit Thermomix oder ohne – eine Sache können wohl selbst die leidenschaftlichsten Köche nicht ausstehen: den Abwasch! Töpfe, Pfannen und auch Thermomix-Mixtopf müssen nach dem Gebrauch schließlich wieder gereinigt werden.

Da stellt sich – gerade mit Blick auf den bald erscheinenden neuen Thermomix TM7 – die Frage, ob man beim Spülen des Thermomix-Behälters womöglich anders vorgehen muss als bei Standard-Küchenutensilien. Eine Kundin hat diesbezüglich nun verzweifelt im Netz um Rat gefragt.

Kundin will Thermomix reinigen

Dass der Thermomix-Mixtopf in der Spülmaschine gereinigt werden kann, steht außer Frage. Das erklärt Hersteller Vorwerk sogar selbst auf der offiziellen Thermomix-Website. Doch die Kundin auf Facebook treibt eine ganz andere Frage um.

„Welche Spülmaschinentabs könnt ihr empfehlen für den Thermomix-Topf?“, fragt sie in einer Facebook-Gruppe, die sich nur mit Themen rund um den praktischen Küchenhelfer befasst. „Wir haben sehr hartes Wasser und die Griffe sehen dadurch total furchtbar und verkalkt aus.“

Es dauert nicht lange und die Kundin bekommt direkt zahlreiche Tipps von erfahrenen Thermomix-Nutzern. Die wohl hilfreichste Erklärung: „Dein Griff sieht nicht vom kalkhaltigem Wasser so aus, sondern von zu aggressiven Spülmittel oder zu viel Salz. Reinige deinen Griff mal mit Essig und reibe ihn anschließend mit etwas Öl ein. Wechsele dein Spülmittel auf einen natürlicheren Reiniger. Dann sollte es besser werden.“

Thermomix mit „Vorspül-Modus“

Weitere hilfreiche Tipps zum Reinigen deines Thermomix-Mixtopfes hat Vorwerk auf der eigenen Website zusammengefasst. So verfügen der Thermomix TM6 und auch der kommende TM7 sogar über einen eigenen „Vorspül-Modus“ – etwas warmes Wasser mit Spülmittel in den Mixtopf, den Modus aktivieren, anschließend mit klarem Wasser ausspülen, fertig. Danach kann er problemlos in die Spülmaschine.

Auch das ältere TM5-Modell kann den Vorspül-Modus nutzen, vorausgesetzt man besitzt den Cook-Key und das Software-Update 2.9.