Thailand: Massenschießerei in Kita ++ Mindestens 32 Tote ++ Ex-Polizist soll Schütze sein

Tödliche Tragödie in Thailand!

Bei einer Massenschießerei in einer Kindertagesstätte im Norden Thailands sollen nach ersten Informationen der Agence France-Presse (AFP) mindestens 32 Menschen getötet worden sein. Unter den zahlreichen Opfern sollen mindestens 23 Kinder sein.

Thailand: Ehemaliger Polizist soll das Feuer eröffnet haben

Ersten Medieninformationen zufolge soll ein Ex-Polizist das Feuer in der Kita eröffnet haben. Mit einem Messer, einer Pistole und einem Gewehr bewaffnet, soll er die Einrichtung in Na Klang in der nördlichen Provinz Nong Bua Lamphu gestürmt und zahlreiche Menschen getötet haben. Nach seiner abscheulichen Tat habe der 34-Jährige die Flucht ergriffen.

Schließlich habe der Schütze seine Familie und sich selbst getötet. Nach thailändischen Medienberichten soll der Beamte kürzlich entlassen worden sein.

Ein Motiv für den Angriff ist laut thailändischen Medienberichten derzeit noch unklar. (mit dpa)

Mehr Infos in Kürze