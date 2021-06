Mehr Augen sehen eben mehr...

Der US-Autobauer Tesla gilt als Pionier in Sachen Elektromobilität und als großer Gegner von VW. An der Börse ist Tesla bereits der wertvollste Autobauer der Welt, die E-Autos gelten bei vielen Experten als führend in Sachen Technologie und Software.

Jetzt hat Tesla eine neue Funktion für alle Kunden der Modelle 3 und Y aktiviert – sie soll Leben schützen.

Tesla: US-Autobauer aktiviert neue Funktion – sie soll Leben schützen

Tesla hat mit dem neuen Sofware-Update die Indoor-Kameras aktiviert. Damit sollen Autofahrer, die während der Fahrt den Autopiloten nutzen, besser überwacht und beschützt werden.

Die Indoor-Kameras sind bereits bei jedem Fahrzeug im Rückspiegel eingebaut. Sie sollen jede Unaufmerksamkeit eines Fahrers erkennen und ihn daraufhin warnen. Telefoniert der Fahrer oder schläft gar ein, warnt das System sofort.

Das ist Tesla:

ein US-Unternehmen, das E-Autos sowie Stromspeicher- und Photovoltaikanlagen produziert

Firmenchef ist Elon Musk, Gründer von Paypal und Space X

gilt weltweit als Pionier und Vorbild in Sachen Elektromobilität

Ziel des Unternehmens ist „die Beschleunigung des Übergangs zu nachhaltiger Energie“

Firmenname ist an Physiker und Erfinder Nikola Tesla angelehnt

nach dem Börsenwert der wertvollste Autobauer der Welt (Stand Juni 2021)

Tesla will mit Indoor-Kameras Fahrer schützen

In einer Mitteilung heißt es seitens Tesla: „Die Kabinenkamera über den Rückspiegel kann jetzt die Unaufmerksamkeit des Fahrers erkennen und warnen, während der Autopilot aktiviert ist.“

Und weiter: „Kameradaten verlassen das Auto selbst nicht, was bedeutet, dass das System keine Informationen speichern oder übertragen kann, es sei denn, die Datenfreigabe ist aktiviert.“

Tesla-Technologie auch für Robotertaxis geeignet

Ursprünglich waren die Kameras dafür gedacht, Passagiere zu überwachen, während sie mit einem Robotertaxi fahren (Tesla testet aktuell diese Funktion), ähnlich wie Sicherheitskameras in Taxis funktionieren. Bislang sind die Indoor-Kameras aber deaktiviert gewesen.

Bleibt spannend zu beobachten, was das Unternehmen von Elon Musk künftig noch entwickelt... (mg)