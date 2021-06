Wetter: Jetzt legt der Sommer richtig los – doch es gibt auch schlechte Nachrichten

Das hat ja auch lang genug gedauert: Nachdem das Wetter fast den ganzen Frühling über sehr bescheiden war, legt jetzt wenigstens der Sommer richtig los. Nach einem leichten Temperaturrückgang kann sich Deutschland ab kommender Woche wieder über sonniges Wetter und ansteigende Temperaturen bis zu 35 Grad freuen.

Allerdings bringt die Hitzewelle auch einige Nachteile mit sich.

Wetter: Sommer-Stimmung in Deutschland – HIER wird es besonders warm

Da kommt eindeutig Freude auf: Der Deutsche Wetterdienst erwartet ab kommenden Mittwoch (16. Juni) wieder Höchsttemperaturen von mehr als 35 Grad.

---------------

So entsteht eine Wettervorhersage

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden.

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All.

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten.

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe.

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an.

Diese werden ausgewertet und übermittelt - so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand.

---------------

Bereits am Montag kann an der Mosel, an der Saar und in Rheinnähe mit Temperaturen bis zu 30 Grad gerechnet werden. Dazu soll nur ein schwacher bis mäßiger Wind wehen.

Auch das Wetter am Dienstag kann sich sehen lassen. Während es im Norden und im mittleren Deutschland bei ca. 22 Grad meist trocken und freundlich bleibt, wird es im Süden übermäßig sonnig sein. Im Westen und Südwesten rechnet der Deutsche Wetterdienst wieder mit bis zu 30 Grad.

Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit Temperaturen bis zu 35 Grad. Foto: IMAGO / Jochen Tack

Hinter dem erneuten Wetterwechsel soll das Hoch „Yona“ stecken, welches Deutschland eine Menge Sonne beschert. Allerdings hat das auch seine Schattenseiten.

Wetter: Hitzewelle im Anmarsch – DAS könnte besonders anstrengend werden

Tagsüber wird das Sommerwetter vermutlich hauptsächlich für gute Laune sorgen – nachts könnte das jedoch ein wenig anders aussehen.

Wie der Deutsche Wetterdienst berichtet, sorgt „Yona“ nicht nur für Sonnenschein und einen blauen Himmel – sondern bringt auch die „erste Hitzewelle“, wie eine DWD-Sprecherin sagte.

---------------

Mehr News:

---------------

So sollen die Temperaturen selbst nachts nicht unter die 20-Grad-Marke sinken, was einer Tropennacht entspricht, die besonders zu schlaflosen Nächten führen könnten.

Müdigkeit und Trägheit dürften damit vorprogrammiert sein. (mkx)