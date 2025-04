Temu, Shein, Wish & Co.: Jetzt kommt es ans Licht – „Lebensgefährlich“

Temu, Shein, Wish, Aliexpress & Co. locken mit extrem günstigen Preisen und schneller Lieferung direkt aus China. Die Produkte auf diesen Online-Marktplätzen sind meist No-Name-Ware, die auf den ersten Blick als echte Schnäppchen erscheinen. Oft umgehen die Händler europäische Zoll- und Qualitätskontrollen. Auch die Sorge über die unkontrollierte Einfuhr minderwertiger Produkte wächst.

Die Stiftung Warentest hat Temu, Wish sowie weitere Plattformen wie Aliexpress, Banggood, Fruugo, Amazon Marketplace und Ebay untersucht. Insgesamt wurden 105 Elektrogeräte stichprobenartig bestellt – jeweils 15 pro Plattform. Dabei handelte es sich ausschließlich um günstige Geräte von Händlern aus China.

Temu, Shein, Wish & Co.: Experte warnt – „Produkte teils lebensgefährlich“

„Ich habe immer wieder vor diesen chinesischen Billig-Plattformen gewarnt, weil in vielen Tests herausgekommen ist, dass diese Produkte teils lebensgefährlich sind“, erklärt der renommierte Verbraucherschützer Ron Perduss. In unserer Reihe „DER WESTEN klärt auf“ berichtete er bereits mehrfach über ungeklärte Zoll- und Haftungsfragen (>>> hier die Einzelheiten) sowie über Risiken der Produkte:

Durch die aktuelle Untersuchung der Stiftung Warentest sieht Ron Perduss sich in seiner Haltung bestärkt. Die Prüfer entdeckten teils gravierende Sicherheitsmängel. Besonders auffällig waren zwei Föhne von Temu, Wish & Co., die lebensgefährlich sein können. Bei einem Modell brach ein Schutzmechanismus weg, der vor Stromschlägen schützen soll. Ein anderes Gerät geriet im Labor sogar in Brand, weil es keine Sicherheitsabschaltung hatte. Daher kommt Ron Perduss zu dem Fazit: „Wer billig kauft, bringt sein Leben in Gefahr. Kaufe also nicht bei diesen chinesischen Billig-Anbietern.“ Seine ausführliche Einschätzung findest du in dem Video, das in diesen Artikel eingebaut ist.

Brennender Föhn, defekte Powerbanks

Auch wenn nicht alle Produkte von China-Portalen wie Temu, Shein Wish & Co. gefährlich waren, zeigten sich in der Untersuchung der Stiftung Warentest viele als defekt oder qualitativ schlecht. Besonders problematisch war eine Powerbank, die auf Ebay verkauft wurde – zwei der vier getesteten Geräte funktionierten gar nicht. Im Gegensatz dazu zeigten die Geräte vom Amazon Marketplace die wenigsten Mängel. Die Produkte von Temu wiesen in der Stichprobe nur kleinere Schwächen auf.

Als großes Problem bei Temu, Wish & Co. gilt die mangelnde Verlässlichkeit der Produktinformationen. Bei Ladegeräten stellte sich etwa heraus, dass viele deutlich weniger Leistung lieferten als angegeben. Solche falschen Angaben können nicht nur ärgerlich sein, sondern auch die Nutzung der Geräte einschränken oder gefährlich machen, wenn zum Beispiel Überhitzung droht.

Insgesamt kamen die Prüfer zu dem Ergebnis, dass keiner der untersuchten Marktplätze uneingeschränkt empfehlenswert ist. Temu, Shein, Wish & Co. bieten zwar extrem niedrige Preise, doch das Risiko, mangelhafte oder unsichere Ware zu erhalten, ist hoch. Der Transport um die halbe Welt für Produkte, die teilweise nicht einmal funktionieren, ist auch aus Umweltsicht fragwürdig – und die Rücksendung mitunter horrend teuer.

