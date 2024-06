Telekom: Heftige Störung! Beliebte Funktionen lahm gelegt – Kunden laufen Sturm! „Der Wurm drin“

Eine heftige Störung beim Telefon- und Internetanbieter Telekom sorgt am Donnerstag (6. Juni) deutschlandweit für Probleme und Ausfälle. Viele Kunden kommen auf einmal nicht mehr ins Internet – egal ob vom heimischen Laptop oder vom Handy aus.

Am frühen Donnerstagabend steigen die Störungsmeldungen auf Plattformen wie allestoerungen.de plötzlich steil an. Vor allem in Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main, Essen, Düsseldorf und München melden Telekom-Kunden derzeit massive Probleme. Viele können sich sogar derzeit nicht mal mehr in ihren E-Mail-Konten anmelden! Und auch der Streamingdienst MagentaTV soll von der Störung betroffen sein.

Grund für Telekom-Störung unklar

Wie „Netzwelt“ berichtet, soll sich die Telekom bereits selbst zu der Störung zu Wort gemeldet haben: „Aktuell kann es zu Problemen beim Telekom-Login kommen, zum Beispiel beim Login in der MeinMagentaApp, in unseren Kundencenter, bei T-Online.de aber auch teilweise bei MagentaTV. Telefonie und Internet über Festnetz und Mobilfunk sind nicht betroffen. Wir arbeiten bereits an der Entstörung.“

Eine Ursache für die Störung gibt der Telekom-Sprecher nicht an. Doch in dieser Woche ist sind es nicht die ersten Probleme, die der Anbieter vermelden muss. Schon zu Beginn der Woche waren Kunden teilweise lahm gelegt.

Kunden müssen geduldig sein

Die häufigste Störung vermelden Telekom-Kunden derzeit vor allem beim Internet (über 38 Prozent), beim Login in ihr E-Mail-Konto (über 19 Prozent) und bei der Benutzung von Magenta SmartHome (rund 17 Prozent). Einige andere beklagen auch Probleme bei der Nutzung der Telekom-App oder der Telefonverbindung.

Doch vielen Kunden scheint es am Donnerstag endgültig zu reichen! Auf „X“ machen sie ihrem Ärger Luft. „Fixxt euer versch******* Internet…was für eine unfassbare Frechheit nichtmal einen groben Zeitraum für die Lösung ‚einer größeren Störung‘ geben zu können während man im Homeoffice sitzT“, wir etwa ein Telekom-Kunde deutlich. Ein anderer fragt dagegen vorsichtig: „Ist bei MagentaTV gerade der Wurm drin?“

Wann die Störung wieder behoben ist, ist derzeit noch unklar. Es bleibt zu hoffen, dass es sich auch dieses Mal nur um eine kurze Störung bei der Telekom handelt. Kunden können jetzt also nur eines tun: Geduldig bleiben. Experten empfehlen außerdem, den Router mal hin und wieder aus- und wiedereinzustöpseln.