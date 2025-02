Telekom-Kunden erhalten plötzlich Sprachnachricht – sie bedeutet nichts Gutes

Je vernetzter und digitaler man sich in der heutigen Welt bewegt, umso mehr Gefahren ist man auch ausgesetzt. Besonders Betrüger finden immer wieder neue Wege, Menschen über das Internet um ihre Daten und anschließend um ihr Geld zu bringen.

Aktuell müssen vor allem Kunden der Telekom auf der Hut sein. Eine vermeintliche Nachricht des Unternehmens birgt ein großes Risiko.

Warnung vor dieser Sprachnachricht der Telekom!

Wie die Verbraucherzentrale NRW schon seit einigen Tagen warnt, kriegen Telekom-Kunden vermehrt Emails des Kommunikationsunternehmens. Der Inhalt klingt vermeintlich harmlos, so wird den Telekom-Nutzern mitgeteilt, dass sich nach einem verpassten Anruf auf dem Handy eine neue Sprachnachricht auf ihrer Mailbox befindet. Ein dazugehöriger Link soll diese sofort abspielen können – doch Empfänger sollten ihrer Neugier nicht nachgeben und diesen auf keinen Fall anklicken!

Statt bei der Sprachnachricht landet man durch das Klicken auf den Link nämlich direkt auf einer Phishing-Seite. Der Absender der Email ist nämlich nicht die Telekom, sondern irgendwelche Cyberkriminelle.

Darauf müssen Telekom-Kunden jetzt achten

Wer sich unsicher ist, ob hinter der empfangenen Email wirklich ein Fake steckt, kann durch eigene Details sicher gehen. So lautet der Betreff der Nachricht „[Telekom]-Voicemail hinterlassen von +49 XXX XXXXXXXX“ (die Telefonnummer wurde von der Verbraucherzentrale unkenntlich gemacht). Die eigentliche Telefonnummer in der Email ist dann aber nur achtstellig.

Zwar ist nicht ausgeschlossen, dass eine Telefonnummer aus acht Zahlen besteht – in einer solchen Email ist das aber schon ein erstes Warnsignal. Weitere auffällige Details sind zum Beispiel das Fehlen des Telekom-Logos in der Nachricht oder eine unpersönliche Anrede wie „Liebe(r) Kundin/Kunde“. Wenn dann klar ist, dass es sich bei der Email um einen Betrugsversuch handelt, gibt es für Kunden nur eine richtige Lösung: Ab in den Spamordner damit!