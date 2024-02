Telekom streicht beliebte Funktionen – Kunden werden sich umschauen

Hä, wie soll DAS denn funktionieren? Die Telekom will auf dem „Mobile World Congress 2024“ (26. bis 29. Februar) in Barcelona ein Smartphone vorstellen, das komplett ohne Apps auskommen soll. Das ist auf den ersten Blick schräg, sind doch die Geräte der beiden Weltmarktführer Apple und Samsung ohne Apps völlig undenkbar.

Zumal Apps ja nicht nur für den eigentlichen Betrieb nötig sind, sondern auch für viele praktische Dinge wie beispielsweise das Schreiben von Nachrichten via Whatsapp oder das Tracken von Fitness-Daten. Es ist aber auch oft ärgerlich, dass man mehrere verschiedene Apps braucht, wenn man beispielsweise eine Reise plant. Und da will die Telekom ansetzen!

So braucht man oft eigene Tools für die Flugtickets, dann noch für das Hotel und eben für jene Aktivitäten für vor Ort. Wie will das die Telekom also komplett ohne Apps hinkriegen? Dabei wollen die Deutschen mit Chiphersteller Qualcomm und Software-Entwickler Brain.ai kooperieren.

Das neue Telekom-Smartphone, das auf der MWC vorgestellt wird, arbeite mit einem einzigen Assistenten, der KI-basiert ist – statt vieler verschiedener Apps. Der KI-Asi soll in der Lage sein, komplexe Anliegen zu verstehen und detaillierte Lösungen zu liefern. Das Kommando zu den Befehlen soll einfach über eine Sprachsteuerung erfolgen.

Auf der Messe sollen Beispiele vorgestellt werden. In Zusammenarbeit mit Brain.ai soll eine App-freie Schnittstelle geschaffen werden, bei der die KI kontextabhängig die nächste Schnittstelle vorhersagt und generiert. So soll der Gedankenfluss des Nutzers nachgeahmt werden. Die KI selbst befindet sich in einer Cloud. Sie ist auch schon für Einsteiger-Smartphones verfügbar.

Neben dem neuen „T-Phone“ stellt die Telekom ein weiteres KI-Smartphone vor, das besonders schnell und energieeffizient sein soll. Man darf gespannt sein – vielleicht wird es das nächste „big thing“ wie seinerzeit das allererste iPhone im Jahr 2007 …