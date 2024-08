Telekom-Kunden verlieren die Geduld – „Einfach keine Lösung“

Mit den Exklusiv-Rechten für alle Spiele der Fußball-EM 2024 hatte die Telekom ihren TV-Dienst MagentaTV besonders prominent ins Schaufenster gestellt. Das Ziel: viele neue Kunden hinzugewinnen.

Keine leichte Aufgabe – wenn man bedenkt, dass MagentaTV schon seit Februar 2024 mit technischen Problemen zu kämpfen hatte. Um nicht ständig während der EM neue Updates auszurollen und damit den Fußball-Fans auf die Nerven zu gehen, kündigte die Telekom an, nach dem Turnier die Probleme beheben zu wollen.

Doch das Turnier ist seit dem 14. Juli vorbei – und noch hat sich offenbar nicht allzu viel getan…

Telekom-Kunden haben die Schnauze voll

So erfuhr das Portal „Teltarif.de“, dass sich Telekom-Kunden auch Mitte August noch immer über große Probleme bei der MagentaTV-Version 2.0 beschweren. 4K- oder HD-Streams funktionieren nicht, Probleme mit der MagentaTV-App und vieles mehr. „Einfach keine Lösung und mangelhafte Streamingleistung“ wurde beklagt.

Wütende Kunden schrieben dem Portal und beschwerten sich, dass rund zwei Wochen nach dem Turnier noch nicht alle Probleme behoben waren. „Eine lächerliche Lüge der Telekom! Es ist seitdem nichts, nada, niente passiert“, poltert ein Kunde.

Die Telekom hält dagegen: Man arbeite „mit Hochdruck“ an der Behebung der Probleme – doch für die Reparatur seien „Anpassungen am Backend notwendig, an denen man während der EM nicht weiter arbeiten konnte“.

Doch das dauert wohl noch eine Weile. Beispielsweise wenn es darum geht, TV-Aufnahmen abzuspielen oder zu löschen, kommen die notwendigen Updates wohl erst „bis Ende August“, heißt es von der Telekom.

Da bleibt den Kunden wohl nichts anderes übrig als abzuwarten. Das Frust-Level bei den MagentaTV-Zuschauern dürfte also noch eine Zeit lang hoch bleiben.