Telekom: Neues Angebot für alle Kunden – einige müssen ihren Tarif wechseln

Für einen Teil der Telekom-Kunden wird es in nächster Zeit eine einschneidende Änderung geben. Das Telekommunikations-Unternehmen wird in Kürze sein Streaming-Angebot erneuern. Die Änderung betrifft MagentaTV. Für Bestandskunden gibt es allerdings eine Besonderheit.

Telekom mit dieser Änderung

Laut „Netzwelt“ ändert Telekom sein Live-TV-Angebot MagentaTV auf eine neuere Version. MagentaTV 2.0 soll es heißen und auf App-Basis funktionieren. Dafür werden neue Apps und teilweise auch bestimmte Endgeräte vorausgesetzt. Neukunden bekommen bereits ab dem 15. Februar Zugang zu MagentaTV 2.0.

Die Umstellung für Bestandskunden soll aber erst am 20. Februar beginnen. Davon sind aber wohl zunächst nur Kundinnen und Kunden ohne Telefon- und Internetanschluss betroffen. Einen Zeitplan für die Umstellung mit Internetanschluss ist noch nicht bekannt.

Telekom: Deshalb müssen Bestandskunden warten

Es könnte daran liegen, dass Bestandskunden mit Internetanschluss einen Media-Receiver nutzen. Aber diese IPTV-Receiver sind bei MagentaTV 2.0 gar nicht mehr vorgehen und funktionieren auf der neuen Plattform auch nicht.

Wenn du als Bestandskunde mit Internetanschluss trotzdem bereits die neue Verfügbarkeit der Plattform testen möchtest, kann du das auf der Homepage der Telekom über eine gesonderte Abfrage machen.

So funktioniert MagentaTV 2.0 mit neuen Funktionen

Die neue Version von MagentaTV soll über neue Apps auf Mobilgeräten angeboten werden. Außerdem ist es mit MagentaTV One, dem MagentaTV Stick sowie Apple TV nutzbar. Auch am PC kann man den Service über den Browser nutzen.

MagentaTV 2.0 wird ein neues Design haben und es wird möglich sein, eine individuell Startseite zu gestalten. Alles soll insgesamt einfacher, übersichtlicher und aufgeräumter wirken. Inklusive Informationen bei welchen Anbietern die eigenen Lieblingsfilmen- und Serien verfügbar sind.

Zusätzlich wird eine Sprachsteuerung von der Telekom integriert. So können Nutzerinnen und Nutzer über die MagentaTV One Fernbedienung per Sprachbefehl nach Inhalten suchen. 100 Stunden Cloudspeicher für die Aufnahme sind im Angebot enthalten.

Beta-Testpersonen berichten, dass sie bei MagentaTV mehr Sender zur Auswahl hatten. Das lag unter anderem daran, dass die regional unterschiedlichen Studios der Öffentlich-Rechtlichen verfügbar sind. Offenbar wird bei der neuen Plattform auch der Audiostandard Dolby Digital 5.1 unterstützt.