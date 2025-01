Telekom überarbeitet beliebtes Angebot – diese Kunden sind betroffen

Große Neuerungen bei der Telekom! Das Unternehmen überarbeitet ein beliebtes Angebot. Von der Änderung sind einige Kunden betroffen.

Die Telekom führt neue Mobilfunktarife für Geschäftskunden ein! Die neuen Business Mobil Tarife bieten Geschäftskunden über die Business Cards Preisvorteile von bis zu 70 Prozent im Vergleich zur Hauptkarte, heißt es in einer offiziellen Mitteilung.

So zahlst du als Geschäftskunden ab der zweiten Business Card im Business Mobil S insgesamt 11,33 Euro (netto) im Monat. Der Tarif Business Mobil L wird um ein unbegrenztes Datenvolumen in Deutschland ausgeweitet.

+++Telekom muss hart durchgreifen – alle Mobilfunkkunden betroffen+++

Alle Business Mobil Tarife enthalten eine Flatrate für Anrufe und SMS aus Deutschland ins EU-Ausland sowie in die Schweiz und Großbritannien. Und für das Arbeiten im Ausland sind alle Tarife mit einem Roaming Welcome Pass ausgestattet.

Telekom: Das ist neu auf dem Markt

Neu auf dem Markt ist „Security OnNet Basic“. Hierüber sollen alle Business Mobil Tarife einen integrierten Schutz vor Gefahren des mobilen Internets bekommen. Das Ganze funktioniert direkt aus dem Mobilfunknetz der Telekom.

Ebenfalls interessant für dich: Telekom, Vodafone und Co.: Obacht! Wenn du diesen Router besitzt, musst du sofort handeln

Außerdem können zu den neuen Mobilfunktarifen Business Mobil S, Business Mobil M, Business Mobil L und Business Mobil XL jeder Hauptkarte bis zu zehn Zusatzkarten – Business Cards – für Mitarbeitende hinzugebucht werden. Ein 5-köpfiger Handwerksbetrieb würde so für die Hauptkarte und vier Business Cards im Einsteiger Tarif Business Mobil S pro Karte im Durchschnitt 18,13 Euro (netto) im Monat zahlen.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

In allen Business Mobil Tarifen ist das Roaming in der EU, Großbritannien und der Schweiz inbegriffen. Zusätzlich sind sie für Reisen nahezu weltweit mit einem Welcome Pass von 1 GB für 48 Stunden ausgestattet.