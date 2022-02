Techniker Krankenkasse dreht Porno – das hat ernsten Hintergrund

Mit kostenlosen YouTube-Workouts hat sich Influencerin Pamela Reif als Fitness-Ikone etabliert. Doch was macht ihre Videos so erfolgreich?

Was für eine Offensive bei der Techniker Krankenkasse!

Denn die Krankenkasse hat einen Softporno gedreht. Was nach einem Witz oder höchstens einem Werbe-Gag klingt, hat einen ernsten Hintergrund. Denn die Techniker Krankenkasse (TK) will Männern das Thema Krebsvorsorge zugänglich machen. Und das mit einem Videoclip, in dem der deutsche Porno-Star Anny Aurora mitspielt.

Techniker Krankenkasse dreht Porno – das hat einen ernsten Hintergrund

Dabei hat die Techniker zwei Varianten. Die Version für Erwachsene zeigt sie (natürlich) nicht. Doch auch die jugendfreie Variante zeigt, dass sich (junge) Männer mit Hodenkrebs auseinander setzen müssen. Porno-Star Anny Aurora zeigt dabei mit einer Attrappe, wie sich Männer abtasten können.

Die Techniker Krankenkasse wirbt mit einem Porno für die Krebsvorsorge bei Männern. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / Waldmüller

Die Darstellerin erklärt: „Am besten kannst du die Untersuchung nach einer warmen Dusche oder einem warmen Bad machen, weil dort die Haut des Hodensacks am meisten entspannt und die Hoden am besten zu fühlen sind.“

Techniker Krankenkasse will dahin, wo Männer sind – Urologe betont Wichtigkeit von Vorsorge

TK-Sprecherin Maike Bongartz sagt über die Idee gegenüber RTL: „Wir verstehen uns als Gesundheitspartner. Wir wollen den Männern dort begegnen, wo sie sind.“ Urologe Prof. Klaus-Peter Dieckmann von der Asklepios Klinik in Hamburg ergänzt: „Wenn ein Hodentumor noch sehr klein ist, dann hat er meist noch nicht gestreut und man kann ihn viel besser behandeln, als wenn er faustgroß ist. Dann ist die Heilung schon schwieriger.“

An Hodenkrebs erkranken meistens Männer zwischen 20 und 45 Jahren. Deswegen sollten sich Männer einmal pro Monat abtasten. Urologe Dieckmann: „Die jüngeren Männer, die fühlen sich so stark und so jung – die gehen nicht zur Vorsorge und denken gar nicht daran, dass sie krank werden können. Das ist leider eine Erfahrung, die wir immer wieder machen.“

Bleibt zu wünschen, dass der Porno-Clip Wirkung zeigt – im gesundheitlichen Sinne, versteht sich... (mg)