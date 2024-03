Targobank-Kunden sollen wichtige Aktualisierung vornehmen – jetzt sollten alle Alarmglocken schrillen

Kunden der Targobank sollten bei dieser Nachricht hellhörig werden. Was erst mal nach einer harmlosen und notwendigen Aktualisierung klingt, die binnen weniger Klicks vorgenommen werden kann, entpuppt sich nur wenig später als fiese Betrugsmasche. Auf diese Anzeichen sollten Kunden jetzt unbedingt achten, denn es dauert nicht lange, da schnappt die Falle auch schon zu.

Es kommt immer wieder vor, dass Betrüger mittels Phishing-Mails versuchen, an sensible Kundendaten zu gelangen. Egal, ob bei Whatsapp, DHL oder wie in diesem Fall der Targobank – immer wieder geraten Kunden ins Visier und werden Opfer krimineller Machenschaften. Sobald diese Nachricht bei dir auftaucht, sollten alle Alarmglocken schrillen. So kommst du den Betrügern auf die Schliche.

Targobank-Kunden im Visier fieser Betrüger

Auf den ersten Blick scheint es eigentlich einleuchtend. Um das eigene Konto vor „potenziellen Risiken“ zu schützen, müssen die persönlichen Daten aktualisiert werden. Damit der Vorgang schnell abgeschlossen werden kann, ist ein beigefügter Button mit der Aufschrift „JETZ Aktualisieren“. Doch das klickbare Feld gibt bereits erste Hinweise auf den Betrugsversuch. Wer nämlich aufmerksam ist, erkennt auf den ersten Blick den Rechtschreibfehler, der sich eingeschlichen hat. „Anschließend bedankt sich die „Bank“ für Ihre „Mitarbeit“ und steht bei Fragen selbstverständlich zur Verfügung“, erklärt die „Verbraucherzentrale“.

+++ Sparkasse: Push-TAN-Verbindung abgelaufen? DAS müssen Kunden jetzt wissen +++

Wer sich von der drohenden Kontoeinschränkung, sofern man die Forderungen nicht befolgt, unter Druck setzen lässt, der steht bereits mit einem einem Bein in der Falle. Ein weiteres Anzeichen bei den Targobank-Kunden direkt misstrauisch werden sollten: Die direkte Verlinkung auf eine andere Seite. Wer also eine Nachricht im Namen der Targobank erhält, mit dem Betreff „Wichtige Aktualisierung Ihrer Informationen“ sollte diese im besten Fall ungeöffnet in den Spam-Ordner verschieben.

Weitere Themen:

Allgemein gilt: Weder die Targobank noch einer der anderen Anbieter würde sensible Daten in einer derartigen E-Mail abfragen. Wer dem Betrugsversuch nicht schnell genug auf die Schliche gekommen ist und bereits auf den Link geklickt hat, sollte auf der weitergeleiteten Seite zumindest keine persönlichen Informationen angeben.