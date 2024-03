Schon wieder ein Streik-Hammer! Verdi hat die Mitarbeiter der Luftsicherheit zu einem ganztägigen Streik am Donnerstag (14. März) aufgerufen. Betroffen sind die Flughäfen Karlsruhe/Baden-Baden, Köln, Berlin, Hamburg und Stuttgart.

Das teilte Verdi am Dienstag (17. März) mit. Damit will Verdi den Druck in der laufenden Tarifverhandlungen für die rund 25.000 Beschäftigten der Branche erhöhen.

Streik-Hammer! Verdi will Flughäfen lahmlegen

Verdi-Verhandlungsführer Wolfgang Pieper kritisierte: „Die Arbeitgeber hatten zuletzt zwar ein verbessertes, aber weiter unzureichendes Angebot vorgelegt. So kommen wir nicht zueinander.“ Er drohte damit, die Streiks künftig auszuweiten. Am Mittwoch nächster Woche (20. März) soll zum sechsten Mal darüber verhandelt werden.

Verdi fordert für Mitarbeiter der Flugsicherheit 2,80 Euro mehr Stundenlohn, höhere Zulagen und Zuschläge ab der ersten Überstunde. Damit solle die Inflation ausgeglichen werden, argumentiert die Gewerkschaft.

Mehr News:

Bleibt zu hoffen, dass eine zeitnahe Einigung erfolgt – damit nicht mal wieder die Reisenden in die Röhre gucken…