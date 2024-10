Horoskop: Oktober-Vollmond sorgt für Chaos – diese Sternzeichen werden jetzt unausstehlich

Nachts leuchten die Schreckgestalten, dunkle Straßen sorgen für eine gruselige Atmosphäre und der Vollmond tut sein Übriges. Kein Wunder, dass der Oktober die Zeit des Gruselns ist – schließlich steht nicht nur Halloween vor der Tür, auch der Herbst meldet sich immer lauter zu Wort. Und so ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass bei diesen Temperaturen die Nasen rot glühen und viele zu Hause bleiben.

Aber nicht nur die Gesichter färben sich rot vor Kälte, sondern auch der Lebensmut. Denn die sogenannte „villain era“ steht vor der Tür – eine Vorhersage im Horoskop für viele Sternzeichen, bei der man aufpassen sollte.

Horoskop: „Villain“ treiben ihr Unwesen

Aber Moment mal: Was bedeutet eigentlich „villain era“? Die TikTok-Fans unter uns werden es wissen. Für alle anderen: Er beschreibt eine Lebensphase, in der sich jemand dafür entscheidet, selbstsicherer und vielleicht auch aufmüpfiger zu handeln – ähnlich wie ein „Bösewicht“ (auf Englisch: „villain“) in einem Film. Es geht also darum, das Ruder des Lebens in die Hand zu nehmen und sich nichts von anderen sagen zu lassen. Doch welche Sternzeichen sind gemeint?

Nicht nur das Tier könnte jetzt zuschnappen, sondern auch sein Namensvetter im Sternzeichen. Gemeint ist der Krebs – und der Auslöser des Ganzen? Der rückläufige Pluto. Dadurch reflektieren und entscheiden sich die Menschen nicht nur für bestimmte Verhaltensweisen, sondern auch für Maßnahmen. Und dann kann das Verhalten auch mal etwas ruppiger werden.

Aber nicht nur das Horoskop des Krebses verspricht ein energisches Verhalten, auch der Widder ist von der Kombination des rückläufigen Plutos und dem Vollmond betroffen. In erster Linie ist jedoch die emotionale Seite involviert. So könnte jetzt Liebeskummer an der Tagesordnung sein, falls der Widder eine Beziehung beendet, da er erkennt, dass das Ganze nicht funktioniert.

Waage und Steinbock: Sternzeichen setzen ihren Willen durch

Auch das Horoskop für Menschen, die zwischen dem 24. September und dem 23. Oktober geboren sind, verspricht ein neues Miteinander. So überraschen Waage-Kinder jetzt mit einem lauten „Nein“, um ihren Willen durchzusetzen.

Damit ist die Liste der betroffenen Sternzeichen aber noch nicht zu Ende – auch der Steinbock reiht sich in die „villain era“ ein. Er überrascht mit weniger Kompromissbereitschaft und dem Wunsch nach persönlicher Freiheit.

Für alle anderen gilt: Nerven bewahren und sich für die vier Sternzeichen freuen. Schließlich ist es auch wichtig, sich einmal durchzusetzen.