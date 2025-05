Top-Städte in Deutschland: Hier leben die Deutschen am liebsten – es ist nicht Berlin

Berlin, München, Hamburg oder doch Köln? Wenn es um die Frage von Deutschland beliebtester und lebenswertester Stadt geht, scheiden sich die Geister. Jetzt ist ein Ranking aufgetaucht, welches die ganze Wahrheit offenbart.

Insgesamt 250 Städte wurden laut der „Bild“ vom Londoner „Institute of Quality of Life“ analysiert. Herausgekommen ist ein „Happy City Index“, welches die Städte mit den glücklichsten Bewohnern zeigt. In Deutschland heißt die lebenswerteste Stadt nicht Berlin.

Diese Bereiche wurden in das Ranking mit einbezogen

Insgesamt sechs Bereiche flossen in die Bewertung mit ein: Bürgernähe, Umweltqualität, Gesundheitsversorgung, Mobilität, gute Regierungsführung und wirtschaftliche Stabilität. Für jeden Bereich wurden Punkte vergeben.

Laut dem „Institute of Quality of Life“ lasse sich eine einzige „glücklichste Stadt“ nicht benennen. Der Grund: Lebensqualität hänge von sich ständig verändernden Faktoren ab. Die 31 Städte mit den meisten Punkten bekamen von dem Institut symbolisch eine Goldmedaille verliehen. Ab Position 32 gab es eine silberne und ab 101 eine bronzene Medaille.

Diese Stadt ist weltweit am lebenswertesten

Auch drei deutsche Städte dürfen sich über Medaillen freuen. Die glücklichste Stadt in Deutschland heißt München! Die Hauptstadt Berlin folgt erst auf dem zweiten Platz. Als drittglücklichste Stadt in der Bundesrepublik darf sich Dresden bezeichnen.

Im gesamten Ranking auf Platz eins liegt übrigens Kopenhagen (Dänemark), gefolgt von Zürich (Schweiz), Singapur (Singapur) und Aarhus (Dänemark). Als erste deutsche Stadt schafft München es im Gesamtranking auf Platz neun, Berlin auf Rang 16 und Dresden auf Platz 18.

Dresden hängt London und Barcelona ab

Große Städte wie London (31.), Barcelona (22.) und Mailand (25.) liegen übrigens hinter den drei deutschen Städten München, Berlin und Dresden – wer hätte das gedacht? Vielleicht solltest du bei deinen nächsten Auswanderungsplänen dich besser noch einmal in deinem eigenen Land umsehen…